Marius Șumudică a reacționat după ce s-a scris că se pregătește să-i ia locul lui Ovidiu Sabău la U Cluj

Fostul antrenor al lui Gaziantep a dezvăluit că nu s-a pus niciodată problema să meargă la U Cluj, deoarece nu a avut nicio discuție cu oficialii clubului ardelean.

Șumudică a afirmat că are o relație de prietenie cu Neluțu Sabău, actualul antrenor al Universității Cluj, și că nu ar putea niciodată să îi ia locul pe banca tehnică a echipei.

Șumudică nu vrea la Universitatea Cluj

"Eu n-am purtat nicio discuție cu nimeni de la Cluj și țin să-i transmit asta fostului meu coleg de cameră! Neluțu știe foarte bine. Am vorbit în vară cu el, știa că am ofertă de la U Cluj și că am refuzat-o. I-am și explicat, am vorbit cu el mai multe date, după care el a semnat cu U Cluj.

Eu am o relație extraordinară cu Neluțu Sabău și nu aș putea să fac lucrul ăsta în momentul de față. Nici nu mă interesează. El mai are un an de contract. Eu am fost la Cluj și am lucrat cu rivala CFR.

U Cluj este o echipă foarte bine pusă la punct, cu bani de transferuri, cu prime pentru jocuri. N-am vorbit cu nimeni de la U Cluj, nu m-a sunat nimeni de acolo. Informația lui Ovidiu Sabău este falsă. Așa poate să zică oricine. El poate să stea liniștit și să antreneze U Cluj în continuare", a spus Marius Șumudică la Primasport.

Marius Șumudică așteaptă un semnal de la Dan Șucu în vară, dacă nici de această dată nu va primi șansa de a o antrena pe Rapid, probabil va pleca în străinătate, așa cum a anunțat deja.