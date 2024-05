”Am fost scuipat de suporteri, îmi vine să plâng!” Nu a mai rezistat și a răbufnit la interviu după Petrolul - Oțelul 2-1

Grozav a deschis scorul în minutul 11 din penalty, dar Maciel a egalat pe finalul primei reprize. Scorul final a fost stabilit în minutul 80, la o deviere norocoasă a lui Berisha, la un șut al lui Valentin Țicu.

Valentin Țicu: ”Nu m-am bucurat la golurile noastre, pentru că am fost scuipat de suporteri!”

La meciul cu Oțelul, Valentin Țicu a fost lăsat fără banderola de căpitan, care a ajuns pe brațul lui Gicu Grozav. La flash-interviu, fotbalistul a dezvăluit motivul pentru care nu s-a bucurat la golurile ”Lupilor Galbeni”.

Țicu a fost înjurat și scuipat de suporterii ”Găzarilor” după înfrângerea suferită de Petrolul în fața celor de la FC Botoșani, scor 1-2. Fotbalistul a traversat momente grele în ultima perioadă din acest motiv și, în semn de protest față de atitudinea fanilor, a decis să nu se bucure la reușitele echipei sale.

”A fost un meci foarte încărcat, intrasem și noi în hora retrogradării. Am dat dovadă de caracter, ne-am bătut pentru fiecare minge. Nu a fost cel mai calitativ joc, dar a contat doar rezultatul.

Eu nu m-am bucurat la golurile noastre, pentru că etapa trecută am fost scuipat de suporteri. Am luptat cât am putut. Îmi vine să plâng, doar eu și familia mea știm prin ce am trecut. Am fost făcut slab, mort. Noi am dat tot ce am putut în acest sezon, dar doar atât am putut obține”, a spus Valentin Țicu după meci.

