Girona a trecut pe locul doi, cu 74 de puncte, la o singură lungime în fața Barcelonei.

Soția lui Vitor Roque, înțepături pentru Xavi pe rețelele sociale

A fost spectacol încă de la primul fluier, iar Barcelona a reușit să deschidă scorul în minutul 3. Avantajul trupei lui Xavi nu a durat prea mult, pentru că gazdele au restabilit egalitatea după doar câteva zeci de secunde. Barcelona a intrat în avantaj la vestiare, după ce Lewandowski a înscris de la punctul cu var.

Girona a reușit să puncteze de două ori în două minute, mai întâi prin Portu (minutul 65), iar mai apoi prin Gutierrez (minutul 67) și a trecut în avantaj. Scorul final a fost stabilit în minutul 74 de același Portu.

Vitor Roque, fotbalistul pentru care catalanii au plătit 40 de milioane de euro celor de la Athletico Paranaense, nu a fost folosit nici în meciul cu Girona, lucru ce a deranjat- cumplit pe partenera acestuia, mai ales că fotbalistul a evoluat doar 310 minute în culorile Barcelonei.

La finalul meciului, Dayana Roque a transmis un mesaj criptic pe rețelele sociale, în care a lăsat de înțeles că vina pentru înfrângerea catalanilor îi aparține lui Xavi, care nu l-a trimis în teren pe soțul ei, chiar dacă Barcelona avea nevoie de forță în ofensivă.

