Inter i-a găsit înlocuitor lui Cristi Chivu! Ce urmează pentru antrenorul român

La începutul acestei săptămâni, cunoscutul jurnalist italian Gianluca Di Marzio anunța că Ajax Amsterdam îi propune lui Cristi Chivu un contract pe cinci ani, care ar include două sezoane ca secund al unui antrenor care urmează să fie numit, iar ulterior posibilitatea de a deveni principal.

Inter ar fi găsit un alt antrenor pentru echipa Primavera. Cristi Chivu, spre Ajax?

Deși informația nu a fost confirmată de vreunul dintre cele două cluburi, presa din Italia anunță că Inter pregătește deja despărțirea de Cristi Chivu, al cărui contract oricum expiră în vară, și ar fi găsit un înlocuitor pentru formația Primavera.

Potrivit Tuttosport, ziar citat de Inter News, echipa U19 a nerazzurrilor ar urma să fie preluată de Francesco Baldini (50 de ani), cel care lucrează acum în Serie C, la Trento și care are în CV experiențe la juniorii lui Juventus sau AS Roma.

Până la probabila despărțire de Inter, Cristi Chivu își poate trece în palmares un nou titlu alături de gruparea Primavera, al doilea din cariera sa. Echipa U19 a nerazzurrilor este lider în campionatul de tineret cu două runde înainte de final și urmează să dispute play-off-ul pentru campionat.

Varianta vehiculată în Italia este aceea ca fostul căpitan al naționalei României să devină secundul lui Graham Potter la Ajax pentru cel puțin două sezoane. "Lăncierii" ar negocia în prezent cu fostul antrenor de la Brighton și Chelsea, iar Chivu ar urma să facă parte din staff-ul său.

Olandezii de la De Telegraaf susțin că, pe lângă Graham Potter, pe lista lui Ajax se află și italianul Francesco Farioli (35 de ani), acum la Nice.