Elias Charalambous a scris istorie la FCSB! Borna atinsă după câștigarea titlului și ce le-a spus ciprioților

Antrenorul în vârstă de 43 de ani a vorbit cu presa din țara natală, oferindu-le jurnaliștilor ciprioți câteva impresii după câștigarea titlului pe banca FCSB-ului.

"Sunt fericit pentru jucători și pentru fani, pentru că sacrificiile făcute de jucători au fost enorme. Doar ei știu prin ce au trecut pentru a ajunge aici. Fanii au arătat dorință, au demonstrat la fiecare meci cât de mult își doresc acest titlu. Mă bucur că îl sărbătoresc atât de mult fanii și jucătorii. Aproape toată România se bucură. Simt o bucurie enormă pentru că de când am câștigat titlul fanii echipei au arătat dragoste și apreciere. Asta este cel mai important pentru mine", a spus Elias Charalambous, potrivit Balla.

Elias Charalambous a devenit primul antrenor cipriot care câștigă un titlu în străinătate.

"Desigur, sunt foarte fericit pentru că a fost primul meu titlu ca antrenor și l-am savurat din plin. Am mai spus-o. Sper să fiu și eu unul dintre cei care vor contribui la progresul antrenorilor ciprioți în carierele lor.

Avem antrenori excepționali și valoroși. Există talent și în domeniul antrenoratului. În Cipru avem o școală excelentă cu Savvas Constantinou și Marios Constantinou care îi ajută pe antrenorii ciprioți. De fapt, alte țări ar putea fi invidioase pe școala noastră din Cipru și mergând la școală am învățat multe lucruri care m-au ajutat și în România. Să mai spun ceva despre antrenorii ciprioți. Trebuie să li se dea șansa de către echipele respective și echipele trebuie să aibă răbdare și să-i susțină pe antrenorii ciprioți", a spus Charalambous.

Charalambous și-a lăudat fotbaliștii

Antrenorul cipriot a dezvăluit cu i-a făcut pe fotbaliști să dea totul pentru a câștiga titlul în acest sezon.

"În primul rând, avem caractere excepționale, material excepțional și fotbaliști foarte buni. De asemenea, lotul nostru este foarte numeros și foarte valoros. Asta mi-a ușurat treaba. Pentru a câștiga campionatul, ca la orice echipă, am avut înfrângeri, dar asta a fost cheia. Adică am avut un echilibru atât în victorii, cât și în înfrângeri. Jucătorii mei nu s-au lăsat influențați de o înfrângere. Știam cum să gestionăm un meci dacă nu câștigam.

Pentru a înțelege mentalitatea și dorința lor de a deveni campioni, vă voi spune un incident. Am avut un meci în deplasare miercuri și ne-am întors joi, în timp ce sâmbătă jucam din nou. Atunci jucătorii au venit singuri la mine și mi-au cerut să rămână singuri la centrul de pregătire joi-vineri pentru a se pregăti pentru următorul meci, renunțând să își vadă familiile. Gândiți-vă doar la asta cât de mult își doreau campionatul", a mai spus cipriotul.

Charalambous spune că nu a îndrăznit să viseze până în ultima clipă: "Ultimul meci (n.r. - doar atunci s-a gândit că echipa sa e campioană). Sincer. Chiar și când eram cu 13 puncte în față nu am spus niciodată că am câștigat campionatul. Doar când s-a definitivat și matematic. Spun asta și pentru că am văzut multe să se întâmple în fotbal și Steaua (n.r. - FCSB) mereu pierdea în ultimele etape. De exemplu, anul trecut l-am pierdut penultimul meci. Am vrut să se termine matematic pentru a mă bucura de el și a mă relaxa și a spune că s-a terminat!"