Rivalii pe post ai lui Radu Drăgușin, aproape de bătaie la pauza meciului cu Liverpool! Reacția lui Roy Keane

Defensiva celor de la Tottenham nu a avut nimic de spus în prima repriză a meciului cu Liverpool. ”Cormoranii” au intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri, după reușitele semnate de Mohamed Salah și Andy Robertson.

După fluierul care a anunțat finalul primei reprize, doi dintre rivalii lui Radu Drăgușin pentru postul de titular în defensiva lui Spurs au fost aproape de bătaie. Este vorba despre Cristian Romero și Emerson Royal. Plini de nervi după evenimentele din prima repriză, cei doi și-au aruncat cuvinte grele în drumul spre vestiare și a fost nevoie de intervenția portarului Guglielmo Vicario ca lucrurile să nu degenereze.

Goalkeeper-ul s-a așezat între Emerson și Romero și, ulterior, l-a tras de mână pe fundașul argentinian și l-a îndepărtat de Royal.

SPURS FALLING APART AGAIN ????

At halftime whistle, Guglielmo Vicario sprints to drag Cristian Romero away from Emerson Royal after angry exchange. As Tottenham flail, opponents' shots are not the only thing their keeper has to stop. ???? pic.twitter.com/0zvJwrPxCc