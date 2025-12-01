A fost o săptămână în care s-a câștigat un „sac de medalii“, iar românii au „confiscat“ podiumul mondial, în diferite probe. După centralizarea tuturor rezultatelor, delegația tricoloră s-a clasat pe 2, în clasamentul pe națiuni, realizat pe baza punctajului:

Rezultatul obținut de România l-a încântat pe președintele Federației Române de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean. Într-o postare pe Facebook, acesta a subliniat munca titanică a sportvilor care au dus România pe locul 2 mondial, în Arabia Saudită.

„A fost un Campionat Mondial cu 52 de țări participante, un nivel tehnic impresionant și o concurență cum rar am văzut în ultimii ani. Fiecare categorie a fost o luptă dură, iar fiecare punct a fost câștigat prin muncă, caracter și profesionalism. Este cel mai bun rezultat din istoria Federației Române de Culturism și Fitness în clasamentul general mondial, un rezultat care confirmă progresul uriaș al sportivilor, antrenorilor, cluburilor și întregului sistem construit în ultimii ani. Fiecare medalie, fiecare finalist, fiecare punct a contat Și mai presus de toate, a contat spiritul unei echipe care nu cedează niciodată. Felicitări tuturor sportivilor români! Felicitări antrenorilor, cluburilor și celor care investesc zilnic în performanță! Mulțumiri speciale comunității FRCF – împreună urcăm România tot mai sus în sportul mondial! România, o forță în culturism și fitness!“, a scris Gabriel Toncean.

