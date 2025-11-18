Dan Șucu a fost „taxat” de fostul președinte: „Afaceriști fără scrupule! Mă simt trădat și dezamăgit”

Italianul a ieșit public și a dezvăluit informații din interiorul clubului, lăsând de înțeles că Dan Șucu a fost printre cei care nu s-au ținut de promisiunile făcute.

Acționarul majoritar al echipei din Serie A a decis să pună capăt colaborării cu Alberto Zangrillo, care a lăsat liberă funcția de președinte la Genoa luna trecută.

Genoa s-a stabilizat din momentul plecării lui Patrick Viera și a obținut o victorie și o remiză. Cu toate acestea, noul antrenor al „grifonilor” va avea multe de pus la punct pentru a scoate echipa din zona retrogradării.

„În primăvara anului 2024, a existat o ruptură ireparabilă cu conducerea clubului. Am fost în contact permanent cu cei care au continuat să susțină financiar Genoa, persoana mea de contact fiind consilierul bancar al A-CAP.

Apoi a venit majorarea de capital, pentru care am votat spre binele lui Genoa. Am aflat însă și despre o schimbare neașteptată cu care nu fusesem pus la curent.

Mă simt trădat și dezamăgit. În fotbal, am trecut de la o conducere familială la afaceriști fără scrupule, care fac promisiuni. Eu însumi am fost victima unor promisiuni care s-au dovedit ulterior nefondate. Acesta e riscul pe care îl asumăm astăzi: profitul este obiectivul principal.

De la prima și ultima dată când am intrat într-un mare hotel din Milano în timpul perioadei de transferuri, am înțeles că trebuie să plec cât mai repede posibil. Era un mediu în care personaje dubioase se simțeau stăpânii lumii. Totuși, mă simt mândru că am reprezentat Genoa, câștigând respect și încredere în cercurile fotbalistice. Eu am făcut ca clubul să se simtă auzit la vârful sistemului”, a declarat Alberto Zangrillo, conform gazzetta.it.

Genoa se află pe locul 18 în Serie A și are șapte puncte după 11 partide jucate în campionat.

Pentru formația lui Dan Șucu urmează meciul din deplasarea de la Cagliari, care va avea loc sâmbătă, de la ora 16:00.

