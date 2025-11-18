Dan Șucu a fost „taxat” de fostul președinte: „Afaceriști fără scrupule! Mă simt trădat și dezamăgit”

Dan Șucu a fost &bdquo;taxat&rdquo; de fostul președinte: &bdquo;Afaceriști fără scrupule! Mă simt trădat și dezamăgit&rdquo; Fotbal extern Moment extrem de important pentru Dan Șucu / Foto: Imago Images
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dan Șucu are în continuare probleme în Italia.

TAGS:
Alberto Zangrillodan sucuGenoapresedinteSerie A
Din articol

Genoa s-a stabilizat din momentul plecării lui Patrick Viera și a obținut o victorie și o remiză. Cu toate acestea, noul antrenor al „grifonilor” va avea multe de pus la punct pentru a scoate echipa din zona retrogradării.

Dan Șucu, atacat de fostul președinte de la Genoa

Acționarul majoritar al echipei din Serie A a decis să pună capăt colaborării cu Alberto Zangrillo, care a lăsat liberă funcția de președinte la Genoa luna trecută.

Italianul a ieșit public și a dezvăluit informații din interiorul clubului, lăsând de înțeles că Dan Șucu a fost printre cei care nu s-au ținut de promisiunile făcute.

„În primăvara anului 2024, a existat o ruptură ireparabilă cu conducerea clubului. Am fost în contact permanent cu cei care au continuat să susțină financiar Genoa, persoana mea de contact fiind consilierul bancar al A-CAP.

Apoi a venit majorarea de capital, pentru care am votat spre binele lui Genoa. Am aflat însă și despre o schimbare neașteptată cu care nu fusesem pus la curent.

Mă simt trădat și dezamăgit. În fotbal, am trecut de la o conducere familială la afaceriști fără scrupule, care fac promisiuni. Eu însumi am fost victima unor promisiuni care s-au dovedit ulterior nefondate. Acesta e riscul pe care îl asumăm astăzi: profitul este obiectivul principal.

De la prima și ultima dată când am intrat într-un mare hotel din Milano în timpul perioadei de transferuri, am înțeles că trebuie să plec cât mai repede posibil. Era un mediu în care personaje dubioase se simțeau stăpânii lumii. Totuși, mă simt mândru că am reprezentat Genoa, câștigând respect și încredere în cercurile fotbalistice. Eu am făcut ca clubul să se simtă auzit la vârful sistemului”, a declarat Alberto Zangrillo, conform gazzetta.it.

Genoa se află pe locul 18 în Serie A și are șapte puncte după 11 partide jucate în campionat.

Pentru formația lui Dan Șucu urmează meciul din deplasarea de la Cagliari, care va avea loc sâmbătă, de la ora 16:00.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peste jumătate dintre jandarmi au misiunea oficială de a păzi „obiective”. Schimbarea majoră propusă de șeful MAI
Peste jumătate dintre jandarmi au misiunea oficială de a păzi &bdquo;obiective&rdquo;. Schimbarea majoră propusă de șeful MAI
ARTICOLE PE SUBIECT
Jucătorul lui Dan Șucu, OUT astăzi din cantonamentul naționalei!
Jucătorul lui Dan Șucu, OUT astăzi din cantonamentul naționalei!
Dan Șucu, pe cale să dea lovitura! Doi giganți pun banii pe masă
Dan Șucu, pe cale să dea lovitura! Doi giganți pun banii pe masă
Ironia sorții! Noul antrenor ales de Dan Șucu la Genoa, suspendat chiar la debut. Cum e posibil
Ironia sorții! Noul antrenor ales de Dan Șucu la Genoa, suspendat chiar la debut. Cum e posibil
ULTIMELE STIRI
Italia a pierdut un talent imens. Luciano Valente a debutat pentru Olanda
Italia a pierdut un talent imens. Luciano Valente a debutat pentru Olanda
Cristi Chivu egalul lui Mourinho, Guardiola și Klopp: &bdquo;Nu există mulți antrenori care să aibă un astfel de talent&rdquo;
Cristi Chivu egalul lui Mourinho, Guardiola și Klopp: „Nu există mulți antrenori care să aibă un astfel de talent”
Oklahoma City Thunder domină total &icirc;n NBA! C&acirc;te victorii are echipa lui Shai Gilgeous-Alexander și rezultatele din celelalte partide
Oklahoma City Thunder domină total în NBA! Câte victorii are echipa lui Shai Gilgeous-Alexander și rezultatele din celelalte partide
Thiago Silva, transfer la 41 de ani! Gigantul din Serie A s-a hotăr&acirc;t
Thiago Silva, transfer la 41 de ani! Gigantul din Serie A s-a hotărât
Vegan și neconsumator de gluten, Djokovic admite că a primit &bdquo;o palmă de la viață&rdquo; &icirc;n ultimii ani: ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat
Vegan și neconsumator de gluten, Djokovic admite că a primit „o palmă de la viață” în ultimii ani: ce i s-a întâmplat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - Rom&acirc;nia: Am primit confirmarea oficială!

FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"

Fost jucător, acuzații explozive la adresa unui antrenor rom&acirc;n: &rdquo;Se purta ca un schizofrenic. Un ciudat dezgustător!&rdquo;

Fost jucător, acuzații explozive la adresa unui antrenor român: ”Se purta ca un schizofrenic. Un ciudat dezgustător!”

Florin Tănase va semna cur&acirc;nd. Unde va juca decarul FCSB?

Florin Tănase va semna curând. Unde va juca decarul FCSB?

Decizia anunțată &icirc;n cazul lui Michael Oliver, la trei zile după scandalul de la Bosnia - Rom&acirc;nia

Decizia anunțată în cazul lui Michael Oliver, la trei zile după scandalul de la Bosnia - România

Cristi Chivu, refuzat &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei: &rdquo;I-au zis că nu are experiență&rdquo;

Cristi Chivu, refuzat în Superliga României: ”I-au zis că nu are experiență”

Ioan Andone a găsit marele absent al Rom&acirc;niei din meciul cu Bosnia: &rdquo;Ne-a lipsit. Era altceva cu el&rdquo;

Ioan Andone a găsit marele absent al României din meciul cu Bosnia: ”Ne-a lipsit. Era altceva cu el”



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu egalul lui Mourinho, Guardiola și Klopp: &bdquo;Nu există mulți antrenori care să aibă un astfel de talent&rdquo;
Cristi Chivu egalul lui Mourinho, Guardiola și Klopp: „Nu există mulți antrenori care să aibă un astfel de talent”
Italia a pierdut un talent imens. Luciano Valente a debutat pentru Olanda
Italia a pierdut un talent imens. Luciano Valente a debutat pentru Olanda
Jucătorul lui FCSB are planuri mari: Sper să ajung c&acirc;t mai repede la naționala de seniori
Jucătorul lui FCSB are planuri mari: "Sper să ajung cât mai repede la naționala de seniori"
Thiago Silva, transfer la 41 de ani! Gigantul din Serie A s-a hotăr&acirc;t
Thiago Silva, transfer la 41 de ani! Gigantul din Serie A s-a hotărât
Vegan și neconsumator de gluten, Djokovic admite că a primit &bdquo;o palmă de la viață&rdquo; &icirc;n ultimii ani: ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat
Vegan și neconsumator de gluten, Djokovic admite că a primit „o palmă de la viață” în ultimii ani: ce i s-a întâmplat
Alte subiecte de interes
Dan Şucu, anunț de ultimă oră la Genoa: &bdquo;S-au petrecut deja multe lucruri&rdquo;
Dan Şucu, anunț de ultimă oră la Genoa: „S-au petrecut deja multe lucruri”
Dan Șucu, noul președinte al Genoa! Zangrillo neagă faptul că ar fi &icirc;ncercat să-și păstreze influența
Dan Șucu, noul președinte al Genoa! Zangrillo neagă faptul că ar fi încercat să-și păstreze influența
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: &rdquo;Da, ni-l foarte dorim&rdquo;
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
CITESTE SI
Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: &bdquo;E idiot&rdquo;

stirileprotv Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Rihanna și A$AP Rocky surprinși la o cină romantică &icirc;n Santa Monica. Cum arată artista la scurt timp după naștere. FOTO

stirileprotv Rihanna și A$AP Rocky surprinși la o cină romantică în Santa Monica. Cum arată artista la scurt timp după naștere. FOTO

Peste jumătate dintre jandarmi au misiunea oficială de a păzi &bdquo;obiective&rdquo;. Schimbarea majoră propusă de șeful MAI

stirileprotv Peste jumătate dintre jandarmi au misiunea oficială de a păzi „obiective”. Schimbarea majoră propusă de șeful MAI

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!