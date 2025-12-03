România a luat tot aurul Arabiei! Delegația tricoloră, revenită în țară ieri de la Al-Khobar, a devenit vicecampioană mondială, cucerind un total de 18 medalii de aur! Printre campionii noștri s-a numărat și Safier Koorndijk-Iancu, născut în Surinam, dar naturalizat de federația condusă de Gabriel Toncean, în octombrie 2023. Forul de specialitate a făcut toate demersurile, pentru că Safier să primească cetățenia, văzând potențialul său imens. Iar sportivul a răsplătit din plin încrederea primită! În ultimii doi ani, Safier a adus României un „sac de medalii“, la diferite competiții internaționale. Rezultatul său de acum, obținut în Arabia Saudită, doar a lungit lista performanțelor sale remarcabile. Pentru care sacrificiile sunt uriașe!



Safier Koorndijk-Iancu, Predator din România

Luni întregi de deficit caloric și restricții alimentare dure Puțini știu, dar în spatele unei medalii de aur la culturism stă o muncă titanică! Din păcate, foarte mulți oameni au impresia că totul se rezumă la steroizi și la suplimente. În realitate, steroizii au fost interziși demult, la competițiile desfășurate sub egida Federației Internaționale, iar concurenții sunt testați „la sânge“. În acest context, „secretul succesului“ constă în muncă și sacrificii uriașe! Chiar Safier a povestit prin ce trece, în tentativa de a fi competitiv la un concurs internațional. „Când intru în pregătire, intru într-un deficit caloric, îmi măsor caloriile. Mă antrenez mai dur, mai intens, fac mai multe antrenamente cardio, dar cel mai important este să intru în deficit caloric. Altfel, nu merge. Am avut concursuri pentru care am dat jos și zece kilograme“, a povestit surinamezul nostru naturalizat. De subliniat că un regim, care presupune ca sportivul să dea jos zece kilograme, necesită o tărie mentală incredibilă! Pentru că vorbim despre un om care deja e fit, fără kilograme în plus. Așadar, pierderea în greutate, pentru concurs, în vederea definirii musculare, necesită sacrificii imense. „Aș vrea ca soția să-mi facă un cozonac!“ Ieri, delegația României s-a întors în țară, după Mondialul de la Al-Khobar. Safier, căsătorit cu o româncă, a fost în prim-plan la Salonul Oficial de la Aeroportul Internațional Otopeni. Mai ales că soția sa a născut, în ziua în care el a cucerit aurul mondial, în Arabia Saudită. „Cred că am să plâng (n.r. – de bucurie), când o să-mi țin copilul în brațe prima dată. Am venit aici (n.r. – la noi) pentru că mi-a <<furat>> o româncă inima!“, a spus Safier pentru Pro TV și Sport.ro. Întrebat ce și-ar dori să-i facă soția de mâncare, după luni întregi de restricții alimentare, surinamezul naturalizat a răspuns fără să stea pe gânduri: „Cozonac! Un cozonac! N-am mai mâncat cozonac de mult!“.



Și-a cunoscut soția româncă online Safier Koorndijk-Iancu, care amintește de Predator din celebrul film american, are o poveste superbă. El a ajuns în țara noastră datorită lui Carmen, actuala soție. „Povestea a început în 2009. Am cunoscut-o pe Carmen, când eram în Olanda. Practic, a fost o poveste de dragoste născută online. Fiindcă, în primii doi ani, noi nu ne-am văzut față în față. Am vorbit doar pe net. Apoi, după 2 ani, am călătorit eu în România, în vacanță, dar mai mult ca să o văd pe ea, să o cunosc mai bine. Apoi, după încă un an, a venit ea în Olanda ca să stea cu mine. Ulterior, în 2016, am hotărât să mă mut în România. Cel mai mult îmi plac oamenii aici. Calzi, curioși și prietenoși. De asta, imediat m-am și simțit ca acasă. Adaptarea a fost mult mai ușoară față de perioada când m-am mutat în Olanda. Ce nu-mi place în România? Iarna, când e prea frig pentru mine (râde). Apreciez foarte mult că românii sunt deschiși. Mult mai deschiși, când fac comparația cu olandezii. Ce mi-a plăcut e că românii seamănă foarte mult cu surinamezii. Și noi avem un popor cald, deschis“, a spus Safier. El a dezvăluit și programul dur prin care trece, înainte de fiecare competiție. „În pregătirea unui concurs, îți impui foarte multe restricții alimentare. Pentru o perioadă foarte lungă. Vorbim de luni întregi. În care dispar dulciurile din meniu, mâncarea grasă, mâncarea de tip fast-food, pizza. Practic, tot ce e gustos și pe placul oamenilor, în general. Trebuie să mănânci foarte sănătos. Regimul tău alimentar trebuie să susțină antrenamentele tale și să contribuie la creșterea musculară. Am avut și perioade de 4 luni în care n-am pus zahăr în gură. Zero!“, a explicat Safier.

