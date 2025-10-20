Ioan Varga a decis să îl numească pe Iuliu Mureșan în funcția de președinte al clubului CFR Cluj, în locul lui Cristi Balaj, care a demisionat în urmă cu câteva zile.

Iuliu Mureșan: ”Asta a fost una dintre condițiile pe care i le-am pus lui Varga!”

În vârstă de 71 de ani, Mureșan a mai ocupat funcția de președinte al clubului din Gruia în perioada 2001-2018, în perioada în care clubul era patronat de Arpad Paszkany. Varga l-a ales pe Mureșan în detrimentul lui Marian Copilu.

Mureșan își va începe activitatea în Gruia încă de azi (n.r. luni, 20 octombrie). Noul conducător al ardelenilor a oferit o primă reacție.

”Acum mă întorc la Cluj. Am fost la un botez la Sebeș și merg direct la club. La ora 13:00 mă apuc de muncă. A fost o decizie importantă, m-a sunat domnul Varga și am decis împreună să mă reapuc de treabă. Eu oricum am stat departe de fotbal în ultimul timp, dar simt că încă mai am energie și forță să fac treabă și să readucem CFR-ul acolo unde a fost atâția ani.

Este o situație mai dificilă, dar cred că vom reuși să punem lucrurile la punct. În câteva zile o să-mi dau seama exact de tot ce este la club. Pur și simplu eu mă întorc acasă și știu despre ce este vorba. Cred că vor rămâne toți oamenii care au muncit alături de Cristi Balaj, căruia noi îi mulțumim. Va rămâne și Răzvan Zamfir, cu care am o relație specială și care a fost una dintre condițiile pe care le-am pus lui Neluțu Varga pentru a mă întoarce la CFR Cluj.

A fost aceea ca Răzvan Zamfir să continue alături de noi. Mi-a fost dor de fotbal și cred că încă mai pot oferi fotbalului și CFR-ului multe lucruri. O să punem lucrurile la punct și în câteva zile totul va fi în regulă. Sper să ne batem din nou la trofee și la titlu cu CFR-ul”, a spus Iuliu Mureșan, conform Fanatik.

