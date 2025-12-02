Culturiștii români au fost la înălțime, la nivel mondial. Încă o dată! Pentru că, în ultimii ani, Federația Română de Culturism și Fitness a reușit niște rezultate spectaculoase, la nivel internațional.

Din păcate, când imaginile superbe, cu tricolorul arborat și cu imnul României întonat în diferite arene ale lumii, trec în arhive, rămân în urma lor niște sportivi cu o problemă majoră. Pe hârtie, un aur mondial, cucerit de un culturist român, ar trebui să-i aducă o primă de aproximativ 3,600 de euro din partea Agenției Naționale pentru Sport (ANS). Argintul valorează cam 2.600 de euro. Sumele sunt mici, întrucât vorbim despre probe neolimpice.

Drama e că, pe lângă faptul că primele sunt minuscule, comparativ cu volumul de muncă necesar pentru câștigarea unui aur mondial la fitness și culturism, ele nici nu sunt achitate! În România, bonusurile pentru probele neolimpice au rămas neplătite de peste 3 ani! Pe motiv că nu sunt bani!

Vicecampionii mondiali revin acasă, astăzi

În așteptarea deblocării fondurilor, delegația tricoloră, care s-a clasat pe locul 2 la întrecerea de la Al-Khobar (Arabia Saudită), revine, astăzi, acasă. Avionul sportivilor noștri va ateriza, la București, la ora 13:50, primirea vicecampionilor mondiali urmând să se facă la Salonul Oficial de pe Aeroportul Otopeni.

