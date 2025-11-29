Rafael Nadal a fost recomandat, la sfârșitului anului 2024, pentru poziția de președinte al clubului de fotbal Real Madrid de Alex Corretja, fost număr 2 ATP.

„Cred că poate contribui foarte mult, nu aș fi surprins deloc. Când Florentino vrea să se retragă puțin, să facă un scurt pas în spate, Rafa s-ar putea implica,” spunea Corretja, într-o intervenție pentru AS.

Florentino Perez, președinte al clubului Real Madrid din 2009

Un an mai târziu, Rafael Nadal a vorbit deschis despre această posibilă mutare, în viitor. „În acest moment, Real Madrid dispune de cel mai bun om în această funcție,” a punctat Nadal, complimentându-l pe Florentino Perez.

„Nu știu, ca idee, trebuie să fie o funcție frumoasă de avut. Dacă aș lua-o în considerare, ar trebui să o fac atunci când voi fi pregătit. Unei părți din mine i-ar plăcea să fie într-o poziție ca asta, într-un moment în care s-ar afla printre opțiuni, dar nu știu,” a precizat, cu abilitate în comunicare, Nadal, potrivit Forbes.