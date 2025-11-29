GALERIE FOTO Rafael Nadal, președinte al clubului Real Madrid? Fostul tenismen s-a pronunțat deschis: ce a spus despre Perez

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Recomandat în urmă cu un an pentru poziția de președinte al clubului Real Madrid, Rafael Nadal a abordat subiectul cu deschidere.

Rafael Nadal a fost recomandat, la sfârșitului anului 2024, pentru poziția de președinte al clubului de fotbal Real Madrid de Alex Corretja, fost număr 2 ATP.

„Cred că poate contribui foarte mult, nu aș fi surprins deloc. Când Florentino vrea să se retragă puțin, să facă un scurt pas în spate, Rafa s-ar putea implica,” spunea Corretja, într-o intervenție pentru AS.

Florentino Perez, președinte al clubului Real Madrid din 2009

Un an mai târziu, Rafael Nadal a vorbit deschis despre această posibilă mutare, în viitor. „În acest moment, Real Madrid dispune de cel mai bun om în această funcție,” a punctat Nadal, complimentându-l pe Florentino Perez.

„Nu știu, ca idee, trebuie să fie o funcție frumoasă de avut. Dacă aș lua-o în considerare, ar trebui să o fac atunci când voi fi pregătit. Unei părți din mine i-ar plăcea să fie într-o poziție ca asta, într-un moment în care s-ar afla printre opțiuni, dar nu știu,” a precizat, cu abilitate în comunicare, Nadal, potrivit Forbes.

Rafael Nadal

  • Nadal imago16
×
Rafael Nadal / Foto: Imago
Nadal a reușit „La Decima” în turneul de la Roland Garros în 2017, la trei ani de la reușita Realului în Liga Campionilor

Fostul tenismen își menține vie pasiunea pentru Real Madrid. Una dintre cele mai mari dovezi de atașament aduse de Nadal echipei din capitala Spaniei a fost prezența în tribunele Stade de France, cu ocazia finalei Ligii Campionilor 2022, câștigate de spanioli în detrimentul echipei FC Liverpool, scor 1-0; șaisprezece ore mai târziu, Nadal începea, în Arena Philippe-Chatrier, finala competiției de la Roland Garros, câștigată împotriva norvegianului Casper Ruud.

Roland Garros 2022 a fost ultimul turneu de mare șlem câștigat de Rafael Nadal.

