Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European

Patinatoarea de origine germană, care concurează pentru România, a încheiat proba feminină cu cel mai bun punctaj al carierei, 190,93. Deși fanii sportului au apreciat evoluția atletei în vârstă de 28 de ani la competiția din 2026, actualul președinte al Comitetului Paralimpic Român a lansat un mesaj extrem de dur în mediul online.

Reacția vehementă a fostului ministru al Sportului

Novak s-a arătat deranjat de entuziasmul din jurul performanței obținute de Julia Sauter și a făcut o paralelă cu reușitele înotătorului David Popovici.

„Continui!! Trăiesc cea mai mare umilință la adresa sportului de performanță românesc!! Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici! Rușine!! Dacă am ajuns să ne bucurăm pentru locul 17 obținut de o nemțoaică care reprezintă România înseamnă că am ajuns foarte rău!!!”, a transmis fostul ciclist paralimpic într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Sauter a ajuns să concureze sub tricolor după ce a fost refuzată de lotul Germaniei, țara sa natală, aspect care l-a nemulțumit pe fostul ministru. De partea cealaltă, Eduard Novak, originar din Miercurea Ciuc, este primul campion paralimpic din istoria României, având în palmares patru medalii cucerite la edițiile din 2008, 2012 și 2020.