Reprezentanta României, Julia Sauter, a terminat competiţia pe locul 22, cu un total de 159.51 puncte. Sauter s-a clasat pe locul 23 la programul scurt şi pe locul 18 la programul liber, scrie news.ro.
Julia Sauter i-a câștigat pe români la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina din iarna lui 2026.
Japoneza Kaori Sakamoto a fost încoronată campioană mondială pentru a patra oară vineri, la Praga. A fost ultima ei competiţie înainte de retragere, la aproape 26 de ani, scrie news.ro.
Sakamoto, vicecampioană olimpică luna trecută, şi-a încheiat cariera câştigând vineri, la Praga, al patrulea titlu la Campionatele Mondiale de patinaj artistic.
La despărţirea de gheaţă, patinatoarea în vârstă de 25 de ani a avut o prestaţie plină de eleganţă pe un medley de piese Édith Piaf, care i-a adus 158,97 puncte, notează AFP.
La totalul celor două programe (programul scurt de miercuri şi programul liber de vineri), ea şi-a îmbunătăţit performanţa personală la 238,28 puncte. Conaţionala ei, Mone Chiba, a câştigat medalia de argint, în timp ce belgiana Nina Pinzarrone a creat surpriza câştigând medalia de bronz.
