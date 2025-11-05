Fostul mare antrenor al Stelei, câștigător al Cupei Campionilor Europeni, ne-a părăsit în cursul zilei de miercuri, 5 noiembrie. Legenda echipei din Ghencea a decedat la reședința sa din Oradea.



La scurt timp, Steaua a reacționat pe rețelele de socializare după decesul celui care a reușit cea mai importantă performanță din istoria fotbalului românesc.



Steaua a reacționat pe rețelele de socializare după decesul lui Emerich Ienei



„Emerich Jenei, antrenorul legendar al Stelei, a încetat astăzi din viață, la vârsta de 88 de ani. Vorbim de cel mai valoros antrenor român din toate timpurile. Omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi.

Ca fotbalist al Stelei (1957-1969) a cucerit de trei ori campionatul și de patru ori Cupa României. Apoi, a trecut pe banca tehnică secund, iar principal din 1975. În 1986 a câștigat, cu Steaua, Cupa Campionilor Europeni, punând campioana României pe harta marilor cluburi ale lumii. Tot cu Steaua, a mai obținut șase titluri de campion și patru Cupe ale României.

Între 1986 și 1990, iar apoi în 2000, a fost antrenorul echipei naționale de fotbal a României, cu care a participat la Mondialul din Italia 1990 și Euro 2000.

Măcinat de probleme de sănătate, dureri de picioare și o inimă tot mai slăbită, uneori pierzîndu-se printre amintiri, a trăit discret și liniștit în ultimii ani, la Oradea, orașul pe care îl iubea atât de mult. A fost căsătorit cu fosta scrimeră Ileana Gyulai-Jenei (1946 - 2021).

Jenei și-a dedicat toată viața sportului cu balonul rotund. ”Am avut aproape întotdeauna fotbaliști formidabili la dispoziție. Și, poate, am avut și eu ceva fler, ceva inspirație... Voi ați văzut antrenori mari cu jucători slabi? În special la Steaua și la națională, am lucrat cu oameni de calitate. Și pe gazon, și în afara lui. Fără acești oameni extraordinari, probabil că aș fi rămas un anonim!”, spunea nea Imi. Un lord al fotbalului.

A plecat să antreneze acolo, într-o altă lume. Noi nu îl vom uita și îi vom cinsti memoria, așa cum se cuvine. Drum lin, nea Imi! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris transmis Steaua, pe rețelele de socializare.

