Antrenorul român a cucerit titlul în Serie A și Cupa Italiei încă din primul său an la conducerea nerazzurrilor, iar performanțele sale au fost lăudate și de una dintre cele mai mari legende din istoria clubului.

Giuseppe Bergomi, fostul căpitan al lui Inter și campion mondial cu Italia în 1982, a analizat munca lui Chivu într-un interviu acordat pentru Sky Sport și a evidențiat modul în care românul a gestionat moștenirea lăsată de Simone Inzaghi.

Beppe Bergomi își scoate pălăria în fața lui Cristi Chivu: „A fost inteligent”

„Din punct de vedere tehnic, un alt merit al lui Chivu a fost că s-a integrat în munca deja făcută de Simone Inzaghi fără să schimbe totul. Nu este un lucru banal. La început a încercat să modifice câteva aspecte, apoi a înțeles că această echipă trebuie să joace într-un anumit fel. A fost inteligent. A păstrat sistemul și a adăugat câteva variații. Poate mai puțin spectaculoase în anumite momente, dar mai eficiente”, a spus Bergomi.

Fostul fundaș a remarcat și capacitatea lui Chivu de a interveni în timpul meciurilor și de a găsi soluțiile potrivite.

„M-a impresionat felul în care a intervenit la pauză și capacitatea de a atinge corzile potrivite. Au fost mai multe meciuri în care Inter a schimbat ritmul în repriza a doua. Asta nu este întâmplător”, a adăugat legenda italienilor.

Sezonul 2025-2026 a fost unul de excepție pentru Inter. Formația din Milano a încheiat campionatul cu 87 de puncte și doar cinci înfrângeri, iar în finala Cupei Italiei, meci transmis în exclusivitate de VOYO, a trecut cu 2-0 de Lazio.