Alice Ardelean (33 de ani), sportiva română care a reușit performanța de a strânge două victorii consecutive în UFC, a dezvăluit în exclusivitate pentru Sport.ro suma pe care a reușit să o stângă din lupte până acum în carieră.

Victoria de pe 1 noiembrie cu luptătoarea mexicană Montserrat Conejo Ruiz (32 de ani) i-a adus în conturi aproape 75.000 de dolari. În total, Ardelean a cumulat, în cariera sa, premii în valoare de 100.000 de dolari.

Alice Ardelean, lovitură financiară după ce a învins-o pe Montserrat Conejo Ruiz

„Eu am semnat al doilea contract înainte de meciul acesta pentru încă patru meciuri. Contractul meu este de 25.000 de dolari, indiferent dacă voi câștiga sau voi pierde. Sunt 25.000 de euro pe un singur meci.

Meciul trecut am avut 12.000 de dolari, plus încă 12.000 de dolari pentru că am câștigat și am avut bonus de meciul serii. Mi-au dat 50.000 de dolari. Una alta, în total, am făcut în jur de 100.000 de dolari.

Se scade după ce îți plătești taxele, după ce îmi plătesc antrenorii. Este foarte costisitor acest sport”, a transmis Alice Ardelean, într-o intervenție la emisiunea „Fața la Joc”.

Sacrificiile din spatele succesului

Alice Ardelean a început să aibă succes în UFC. Românca o învinsese anterior, pe 1 iunie, pe Rayanne dos Santos (Brazilia, 30 de ani). Victoriile legate au necesitat antrenamente grele departe de casă, după cum s-a destăinuit sportiva în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Merge bine treaba. Am avut destul de grele antrenamentele. A fost un camp destul de greu, dar mă bucur de rezultat. Rezultatul se vede, sunt în America. E un pic greu departe de casă.

Ai mei sunt în Anglia. Mami a venit la mine. Am avut noroc să am pe cineva lângă mine. Mi-a stat și în colț. A fost senzațional. Mama e un pic emoționată. Un pic mai mult. Așa sunt mamele. Nu vor să își vadă copiii bătuți, dar se bucură pentru mine, la fel ca toată familia”, a mai menționat luptătoarea.

Alice Ardelean simte dorul față de România

După victoria în fața sportivei Montserrat Conejo Ruiz, Alice Ardelean plănuiește să se întoarcă în România pentru a se odihni între două și trei săptămâni. Ulterior, ea va relua antrenamentele în Statele Unite, încercând să își continue continua seria impresionantă.

„Am ceva înțelegeri aici în România. Firma mea de management se ocupă de asta. Dar, sincer, eu sunt foarte simplă în viață. După meciuri abia aștept să mă întorc în România, să stau două sau trei săptămâni. Vreau să îmi văd toți apropiații, să mănânc și apoi mă întorc la muncă.

Acum încerc să mă stabilesc în Orlando, Florida. Meciurile o să fie din ce în ce mai grele. Nu vreau să pierd mult timp în afara antrenamentului, așa că vin înapoi la sală”, a mai transmis sportiva.

