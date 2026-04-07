Ardelenii au emis un comunicat de presă marți, 7 aprilie, în care informau cu privire la vestea dureroasă. Peter Pal a fost membru în consiliul de administrație al „feroviarilor” și acționar în cadrul clubului, prin intermediul EnergoBit.

CFR Cluj, în doliu

Compania fondată de către regretatul om de afaceri s-a numărat în 2025 printre sponsorii principali pentru CFR Cluj. EnergoBit a apărut inclusiv pe tricourile ardelenilor, în zona pieptului.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a lui Péter Pál, unul dintre acționarii clubului, fost membru al Consiliului de Administrație și un apropiat suporter al echipei noastre, care s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani!

Condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!” - este mesajul transmis de CFR Cluj pe Facebook, șters ulterior la solicitarea familiei răposatului.

Peter Pal, printre fondatorii EnergoBit în 1990

Compania energetică EnergoBit a fost înființată în 1990 de către Peter Pal, Ștefan Gadola și Ioan Socea. Francezii de la VINCI Energies au achiziționat recent societatea.

EnergoBit ar fi putut prelua pachetul majoritar de la CFR Cluj în 2014, când Arpad Paszkany a renunțat. Un grup de firme a reușit acest lucru, iar din 2017 Ioan Varga a devenit acționarul majoritar.