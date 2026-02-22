Biatlonista din Germania Franziska Preuss, legendă în sporturile de iarnă, se retrage!

Legendă a biatlonului, Franziska Preuss și-a anunțat retragerea! Deși are doar 31 de ani, sportiva din Germania a transmis că renunță după Jocurile Olimpice Milano-Corina 2026, asupra decizie apăsând și problemele medicale din ultimii ani.

Campionă mondială în exercițiu, Franziska Preuss a făcut anunțul recent, declarația fiind prezentată chiar de Federația Germană de Schi, sportiva anunțând că ultima cursă a carierei va fi bifată în cadrul probei de start grupat.

Franziska Preuss renunță la sportul de performanță după JO

Nemțoaica nu va termina sezonul de Cupă Mondială, motivând că nu se mai poate ridica la nivelul care a făcut-o să intre în rândul legendelor din biatlonul mondial.

”Am dat întotdeauna sută la sută. Dar în acest moment, înţeleg că nu voi mai putea să dau 100% pentru participarea la ultimele evenimente din cadrul Cupei Mondiale. Şi de aceea am luat o decizie conştientă şi în concordanţă pentru a mă retrage.

Ultimele câteva săptămâni aici în Anterselva la Jocurile Olimpice nu s-au derulat aşa cum mi-am imaginat şi pentru care am muncit atât de mult din nou după ce am câştigat Cupa Mondială.

Când mă uit înapoi, astăzi, la cariera mea este incredibil. Când am început biatlonul, nu aş fi vizat vreodată să experimentez şi să obţin atât de mult.

A fost o perioadă incredibil de interesantă, cu multe momente speciale. În sezonul trecut, câştigarea Cupei Mondiale mi-a arătat încă o dată ce anume se poate realiza când rămâi sănătos. A fost ceva foarte special pentru mine.

După atât de mulţi ani în sportul competitiv, simt acum că este momentul potrivit să încep un nou capitol în viaţa mea”, a spus Franziska Preuss.

Nemțoaica Franziska Preuss, medaliată la CM și la JO

Până la 31 de ani, Franziska Preuss s-a remarcat cu 11 medalii la Campionatele Mondiale de biatlon, două dintre ele fiind de aur, iar restul de argint și bronz. A performat și la Jocurile Olimpice de iarnă, unde a bifat două clasări pe podium.

A cucerit două medalii de bronz, la JO de la Beijing, când a terminat pe 3 proba de ștafetă feminin, și la Milano-Cortina, la această ediție, în proba de ștafetă mixtă.