Pavard, mesaj direct pentru Cristi Chivu: decizia fundașului după experiența de la Marseille

Împrumutul lui Benjamin Pavard la Olympique Marseille expiră la finalul lunii iunie, iar gruparea franceză a hotărât să nu îl transfere definitiv. Astfel, apărătorul se întoarce la formația milaneză, echipă care a cucerit titlul și Cupa Italiei în sezonul precedent, aducând cu el planuri mărețe pentru sezonul următor.

Potrivit jurnaliștilor de la publicația TMW, jucătorul își dorește să continue în tricoul nerazzurrilor. „El ar rămâne bucuros în echipa lui Cristian Chivu, din orgoliu, dar clubul, din cauza costurilor cu salariul, nu poate și nu vrea să îl păstreze. Sarcina conducătorilor va fi deci să îi găsească o echipă care să îi placă și unde să poată juca”, a scris sursa citată.