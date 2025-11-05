La vârsta de 88 de ani, fostul mare antrenor a încetat din viață la reședința sa din Oradea. Cel care a confirmat informația a fost bunul său prieten Sandu Boc.



Vestea că Emerich Ienei nu mai este printre noi a ajuns și în Ungaria, acolo unde fostul mare antrenor a fost selecționer între 1992 și 1993. Maghiarii își amintesc de faptul că legenda Stelei ar fi trebuit să-i ducă la Mondialul din 1994, găzduit de Statele Unite ale Americii.



Atunci, maghiarii au pierdut calificarea după înfrângerea decisivă în fața Greciei, scor 0-1, după care Ienei își prezentase demisia.



Presa din Ungaria, despre decesul lui Emerich Ienei



„Emeric Ienei era așteptat să facă o minune. Trebuia să conducă echipa națională a Ungariei la Campionatele Mondiale din Statele Unite. Antrenorul a început bine, învingând Austria și Ucraina, în partide amicale. Dar în prima rundă de calificare la Cupa Mondială, Islanda a reușit să câștige pe Stadionul Poporului din Budapesta, reușind o surpriză uriașă.



Plecarea lui Jenei era deja anticipată la vremea respectivă, dar antrenorul a rămas. Toamna nu a mers rău, echipa maghiară a câștigat în Luxemburg și s-a întors acasă din Grecia cu un punct important.



Dar chiar și atunci se știa că meciul de acasă împotriva Greciei va decide dacă Ungaria va avea o șansă la calificare. Ulterior, grecii s-au calificat pentru prima dată în istoria lor la Campionatul Mondial, iar câteva zile mai târziu Emeric Ienei și-a prezentat demisia, care a fost în cele din urmă acceptată de Federația Maghiară de Fotbal”, a scris nemzetisport.hu.



Performanțele inegalabile are regretatului Emerich Ienei



Pe lângă cea mai mare performanță din istoria țării noastre (câștigarea Cupei Campionilor Europeni), Emerich Ienei a strâns un palmares impresionant alături de „militari”. 5 titluri naționale (1976, 1978, 1985, 1986 și 1994) îi poartă semnătura. De asemenea, legendarul tehnician a mai cucerit cu Steaua de 3 ori Cupa României (1976, 1985 și 1999).



Emerich Ienei a fost antrenorul Stelei București în 6 mandate: 1975-1978, 1983-1984, 1984-1986, 1991, 1993-1994 și 1998 - 2000. Ienei a ocupat, de asemenea, rolul de selecționer al României în două rânduri: 1986-1990 și 2000.

