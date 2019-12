Cele mai importante 10 realizari ale sportului romanesc in 2019

Tenisul, canotajul, tenisul de masa si nationala de fotbal U21, printre performerele anului 2019.

10. Marian Dragulescu a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice

Desi echipa nationala masculina a Romaniei s-a clasat doar pe locul 24 la Mondialele de gimnastica artistica de la Stuttgart si a ratat biletele pentru Olimpiada, Marian Dragulescu (39 ani) a avut o evolutie remarcabila si a obtinut calificarea in finala de la sarituri si a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dragulescu va bifa cea de-a cincea participare la Jocurile Olimpice, dupa cele de la Sydney, Atena, Beijing si Rio de Janeiro. Editia de la Atena, din 2004, a fost cea mai fructuoasa si i-a adus trei medalii olimpice: doua de bronz, la sarituri si cu echipa, si una de argint, la sol. El este cel mai medaliat gimnast roman din istorie, cu 31 de trofee obtinute la competitiile internationale majore, si va ataca titlul olimpic, unul dintre visele sale ramase nerealizate.

9. Boxul a revenit la medalii

Cosmin Petre Girleanu (19 ani) a cucerit medalia de argint la categoria 49kg, in cadrul Campionatelor Europene Under 22 desfasurate la Vladikavkaz (Rusia). Dupa victorii la italianul Damiano Cordella si la Yauheni Karmilchyk (Belarus), Girleanu a luptat pentru aur cu rusul Volodya Mnatsakanian, pierzand cu 4-1 la finalul unui meci al carui rezultat a fost contestat de oficialii romani. Delegatia Romaniei a mai castigat o medalie de argint prin Gabriela Ene, in competitia +81 kg, si a mai avut alti patru boxeri prezenti in sferturile de finala ale concursului masculin, rezultate ce anunta o buna perspectiva pentru actuala generatie tanara.

8. Finala europeana la volei feminin

Echipa de volei feminin CSM Volei Alba Blaj s-a calificat pentru al doilea an consecutiv intr-o finala de cupa europeana. Dupa ce in 2018 echipa antrenata de Darko Zakoc a jucat finala Ligii Campionilor, pierduta in fata lui VakifBank Istanbul, in 2019, Alba a jucat finala CEV Cup, a doua competitie ca importanta din voleiul feminin european. Ea a trecut de VK Prostejov (3-0, 3-0), Galatasaray Daikin Istanbul (0-3, 3-0, 5-15 in Golden Set) si CS Stiinta Bacau (3-0, 3-0), pentru ca in finala sa se incline in fata puternicei Yamamay E-work Busto Arsizio (0-3, 1-3).

7. Ciclist roman, campion mondial si european la mountain-bike

Ciclistul roman Vlad Dascalu a devenit campion mondial la mountain-bike categoria sub 23 de ani, in proba de cross country olimpic under-23 (XCO), la competitia desfasurata la Mont-Saint-Anne (Canada), si a adus Romaniei calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Singura participare a unui ciclist roman la mountain-bike la Jocurile Olimpice a fost la editia din 2004, atunci cand Ovidiu Oprea s-a clasat pe locul 37 la Atena. Dascalu a cucerit in 2017 si titlul european la mountain bike XCO.

6. Canotajul a castigat medalii pe banda rulanta

Delegatia Romaniei a cucerit 6 medalii (1 de aur, 4 de argint si 1 de bronz) la Campionatele Europene de canotaj de la Lucerna (Elvetia). Medalia de aur a fost castigata de echipajul feminin de 8+1 (Cristina-Georgiana Popescu, Amalia Beres, Madalina-Gabriela Casu, Roxana Parascanu, Beatrice-Madalina Parfenie, Iuliana Popa, Maria-Magdalena Rusu, Roxana-Iuliana Anghel, Daniela Druncea), care si-a aparat titlul continental. Medaliile de argint au venit in probele de dublu rame masculin (Ciprian Tudosa, Marius Cozmiuc), dublu rame feminin (Adriana Ailincai, Maria Tivodariu), 4 rame feminin (Ioana Vrinceanu, Viviana Bejinariu, Madalina Beres, Denisa Tilvescu) si dublu vasle feminin (Ancuta Nicoleta Bondar, Simona Radis), in timp ce medaliile de bronz au fost cucerite in proba de dublu vasle masculin (Marian Florin Enache, Ionut Prundeanu). La aceasta performanta se adauga cea de la Campionatele Europene de canotaj Under 23, unde Romania a dominat competitia si a castigat 9 medalii de aur, 1 de argint si 2 de bronz in finalele disputate la Ioannina (Grecia). De asemenea, Romania a incheiat Campionatele Mondiale 2019 cu doua medalii de argint, cucerite la dublu vasle feminin (Nicoleta-Ancuta Bodnar, Simona Geanina Radis) si patru rame masculin (Mihaita Vasile Tiganescu, Mugurel Vasile Semciuc, Stefan Constantin Berariu si Cosmin Pascari) si are sapte echipaje calificate deja la JO 2020.

5. Dinamo s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor la handbal masculin

Cu una dintre cele mai frumoase galerii din competitie, echipa de handbal masculin a lui Dinamo s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor, dupa ce a castigat Grupa D, cu 17 puncte, surclasandu-le pe Wisla Plock (11p), GOG Handbold (9p), IFK Kristianstad (9p), Chekhovskiye Medvedi (8p) si Kadetten Schauffhausen (6p). Dinamovistii au terminat neinvinsi grupa, cu 7 victorii si 3 egaluri, si vor intalni in play-off pe Sporting Lisabona, ocupanta locului secund in Grupa C. Dinamo si Sporting s-au intalnit si anul trecut in aceasta faza a competitiei, portughezii calificandu-se dupa doua victorii la limita (31-32, 27-26). Dinamo este campiona Romaniei in ultimele 4 sezoane, iar in acest moment are un avans de 8 puncte fata de Potaissa Turda in Liga Zimbrilor.

4. Romania, din nou campioana europeana la tenis de masa

Nationala de tenis de masa a Romaniei a cucerit un nou titlu european pe echipe. Cu Viorel Filimon antrenor, cu Bernadette Szocs, Daniela Dodean-Monteiro si Elizabeta Samara in echipa si cu Adina Diaconu si Irina Ciobanu rezerve, echipa noastra s-a impus cu 3-0 in fata Portugaliei. In finala, Bernadette Szocs a invins-o in primul meci pe Jieni Shao cu scorul de 3-2 (11-7, 8-11, 6-11, 11-7, 11-6), Daniela Dodean a castigat intalnirea cu Yu Fu, medaliata cu aur la Jocurile Europene de la Minsk, anul acesta, si vicecampioana europeana în 2016, scor 3-2 (7-11, 11-8, 11-9, 6-11, 11-3), iar Elizabeta Samara, campioana europeana la individual in 2015, a surclasat-o pe Leila Oliveira cu scorul de 3-0 (11-9, 11-7, 11-6). Pana in finala, Romania invinsese in grupe Slovacia (3-0) si Spania (3-0), apoi a trecut de Franta (sferturi de finala / 3-0) si Polonia (3-1 / semifinale).

3. Semifinala istorica la FED Cup

Echipa Romaniei a ajuns pana in semifinalele Fed Cup in 2019, egaland cea mai buna performanta din istorie. Cu Florin Segarceanu capitan-nejucator si cu o echipa din care au facut parte Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Ana Bogdan, Monica Niculescu si Raluca Olaru, am invins Cehia (3-2), in sferturile de finala, si am pierdut greu semifinala cu Franta (2-3). In semifinala, Simona Halep le-a invins pe Kristina Mladenovici (6-3, 6-1) si Caroline Garcia (6-7, 6-3, 6-4), Mihaela Buzarnescu a pierdut in fata Carolinei Garcia (3-6, 3-6), Irina Begu a cedat meciul cu Pauline Parmentier (3-6, 6-2, 2-6), in timp ce perechea Monica Niculescu/Simona Halep a pierdut intalnirea cu Kristina Mladenovici/Caroline Garcia (7-5, 3-6, 4-6). Ulterior, echipa Frantei a castigat trofeul, dupa finala cu Australia (3-2). Romania va juca contra Rusiei, la Cluj-Napoca, pe 7 si 8 februarie 2020, in barajul de calificare pentru turneul final al competitiei. Dupa schimbarea formatului, Fed Cup va avea loc intr-o locatie unica, iar timpul de desfasurare va fi de numai o saptamana. Romania mai ajunse o singura data in semifinale Fed Cup, in 1973, cand a pierdut in fata Africii de Sud (1-2), in formula Viginia Ruzici - Mariana Simionescu - Judith Gohn.

2. Calificarea nationalei U21 in semifinalele Campionatului European

Nationala condusa de Mirel Radoi a reusit cea mai importanta performanta din fotbalul romanesc in 2019. Echipa U21 a Romaniei s-a calificat la competitia din Italia si San Marino, dupa ce a castigat grupa preliminara 8, din care au mai facut parte Portugalia, Bosnia & Hertegovina, Tara Galilor, Elvetia si Liechtenstein. La turneul final, „tricolorii mici” au castigat Grupa C, cu 7 puncte acumulate, dupa ce au invins Croatia (4-1) si Anglia (4-2) si au remizat cu Franta (0-0). In semifinalale competitiei, Romania a pierdut greu cu Germania (2-4), dupa ce a condus cu 2-1 la pauza, iar nemtii au reusit sa inscrie golurile decisive in minutele 90 si 90+4. Cu o echipa in care au stralucit Puscas, Radu, Hagi, Nedelcearu, Cicaldau, Coman, Manea sau Baluta, reprezentativa de tineret a aratat ca regula U21 impusa cluburilor din Liga 1 incepe sa dea roade. Trebuie amintit si ca, la nivel de echipe de club, CFR Cluj s-a calificat in „16”-imile Europa League, unde va intalni pe FC Sevilla, iar Razvan Lucescu a cucerit Cupa Campionilor Asiei cu Al Hilal.

1. Simona Halep a castigat Wimbledonul

Dupa ce ajunsese pana in semifinala turneului britanic in 2014, Halep a reusit sa castige trofeul la Wimbledon in acest an, realizand una dintre marile performante din istoria sportului romanesc. Ea a trecut pe rand de Aliaksandra Sasnovici (turul 1 / 6-4, 7-5), Mihaela Buzarnescu (turul 2 / 6-3, 4-6, 6-2), Victoria Azarenka (turul 3 / 6-3, 6-1), Cori Gauff (turul 4 / 6-3. 6-3), Zhang Shuai (sferturi de finala / 7-6, 6-1), Elina Svitolina (semifinala / 6-1, 6-3) si Serena Halep (finala / 6-2, 6-2). Trofeul londonez se adauga altor rezultate importante inregistrate de Halep - titlul (2018) si doua finale (2014, 2017) la French Open, finala la Australian Open (2018) si semifinala la US Open (2015). Dintre performnatele baietilor, trebuie amintit ca in acest an Horia Tecau a castigat Madrid Open, in proba de dublu.