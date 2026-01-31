FC Hermannstadt s-a impus cu 3-2 în fața Unirii Slobozia, într-un meci din runda a 24-a din Superliga.

Golurile formației sibiene au fost înscrise de Afalna (29', 26'), Chițu (33'), în timp ce cele două reușite ale formației ialomițene i-au aparținut lui Espinosa (12', 55').



Dorinel Munteanu, după prima victorie pe banca lui FC Hermannstadt: „Nu sunt mulțumit total de joc”



Antrenorul lui FC Hermannstadt și-a felicitat elevii pentru victoria obținută în deplasarea de la Slobozia, dar a scos în evidentă și ce nu i-a plăcut.

Dorinel Munteanu a fost nemulțumit de felul în care s-a apărat echipa sa a startul meciului.



„Am avut un start ezitant, dar trebuie să felicit echipa pentru tot ce a făcut astăzi. Eu cred că am depășit acea stare de blocaj, pentru că am avut tot timpul încredere în echipă. Nu sunt mulțumit total de joc, pentru că am primit gol repede. Per total, am câștigat jocul, care a fost unul important. Sper că am trecut de blocajul ăla.

Am spus că vreau să facem o echipă, nu 11, 12 jucători, să avem o echipă. Vreau să pot apela la toți jucătorii. Ăsta e scopul meu.



M-am bucurat pentru Afalna, pentru că nu este ușor să marchezi contra fostei echipe. El are acum alt obiectiv la echipa noastră.

Andrei (n.r .Prepeliță) este un antrenor talentat din noua generație și a demonstrat-o prin rezultate. Sigur, sunt foarte mulți factori în evoluția unei echipe. Andrei trebuie să fie puternic, chiar i-am spus să fie puternic. Îl cunosc, mi-a fost elev, coleg și este puternic. Sunt convins că conducerea are răbdare cu el”, a spus Dorinel Munteanu.

În urma acestui rezultat, FC Hermannstadt rămâne pe locul 15 în clasament, cu 17 puncte obținute în 24 de partide, în timp ce Unirea Slobozia se află pe poziția a 13-a și are 21 de puncte.

