TOT MAI MULTI BANI IN TENIS | Simona Halep poate sa castige pana la 2,84 milioane de dolari la Australian Open 2020

Simona Halep ar putea castiga pana la 2,84 milioane de dolari la Australian Open 2020

La Australian Open 2020, jucatorii care vor pierde in primul meci al calificarilor vor incasa cate 13.800 de dolari.

Australian Open 2020 propune premii financiare marite pe ambele tablouri. In total, 49,1 milioane de dolari vor fi oferite jucatorilor participanti, dintre care 5,68 milioane vor fi acordate castigatorilor turneelor de simplu.

Un jucator eliminat in primul tur pe tablourile individuale va primi 62,000 de dolari, semifinalistii vor incasa 719.000 iar finalistii perdanti cate 1,42 milioane de dolari.

Jucatorii care vor pierde inca din primul tur al calificarilor vor pleca de la Melbourne cu cate 13.800 de dolari, suma care inregistreaza o crestere de 33% in comparatie cu editia 2018 a Openului Australian.

Directorul Australian Open, Craig Tiley a declarat: "In acest an, ca in fiecare an am muncit alaturi de reprezentantii circuitelor pentru a stabili marimea premiilor financiare. Ne-am dorit sa rasplatim jucatorii inca din fazele initiale ale turneului, atat la simplu, cat si la dublu."

Spre comparatie, US Open 2019 a pus in joc premii in valoare de peste 57,20 milioane de dolari.