VIDEO | Stefan Hrusca a colindat-o pe Simona Halep! Cum a petrecut campioana noastra Ajunul Craciunului

O seara de ajun de neuitat ❤️ . Craciun fericit !!! #ceamaifrumoasasurpriza #celmaifrumosCraciun #multumescdinsuflet @stefan_hrusca______ #elenafrancu

A post shared by Simona Halep (@simonahalep) on Dec 24, 2019 at 1:04pm PST