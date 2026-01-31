La conferința de presă premergătoare jocului, Elias Charalambous a anunțat că FCSB nu are probleme notabile de lot. La formația roș-albastră va reveni Florin Tănase, care în urmă cu câteva zile s-a tratat în Serbia pentru o accidentare musculară.



Matei Popa debutează la FCSB - Csikszereda. Ofri Arad, așteptat și el curând la campioană



"Nu avem probleme medicale. Toată lumea este în regulă. Tănase s-a întors și este pregătit. Nu avem nicio problemă. Dawa și Chiricheș sunt în regulă, toți s-au antrenat normal", a spus Elias Charalambous.



La meciul cu FK Csikszereda este așteptat să debuteze tânărul portar Matei Popa (18 ani), care este noul jucător U21 ales de campioană pentru meciurile din Superliga.



Pe lângă Popa, la FCSB este așteptat să debuteze în curând și mijlocașul Ofri Arad, transferat în această iarnă, după ce a jucat ultima oară la Kairat Almaty. Israelianul nu este însă complet pregătit, a spus Charalambous.



"Arad a trecut peste o accidentare. Acum se antrenează integral cu noi. Are nevoie de ceva timp. Trebuie să îl vedem, dar e clar că se îmbunătățește zi de zi. E un jucător cu experiență, care își cunoaște corpul foarte bine. Nu cred că va avea nevoie de mult timp, doar că încă nu cred că e sută la sută pregătit", a mai spus Charalambous.

