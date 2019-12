"Sa fie sanatos, sa traiasca 100 de ani!" Blindajul lui Vintila la FCSB printe contur! Ce a declarat antrenorul ros-albastrilor dupa ce Becali a zis ca vrea sa il tina 25 de ani la echipa

FCSB s-a impus cu 2-0 pe Arena Nationala in fata celor de la Universitatea Craiova, dupa o bijuterie de gol marcat de Dennis Man si reusita lui Florinel Coman. FCSB termina anul pe locul 3 cu 39 de puncte, la 5 puncte de liderul CFR Cluj. La finalul partidei, antrenorul ros-albastrilor, Bogdan Vintila, a vorbit despre parcursul echipei sale si despre declaratiile oferite de Gigi Becali.

"Poate ca nu aveam prea mult credit, dar mie nu imi trebuie credit din partea presei si a suporterilor. Imi trebuie credit din partea patronului si atata timp cat el e multumit si eu sunt multumit. 25 de ani? Doamne ajuta! Sa fie sanatos nea Gigi si sa traiasca 100 de ani! In continuare ne vom analiza ce am facut bun si ce am facut mai putin bun, abia acum putem sa vorbim de transferuri, de liste.



Domnul Becali mi-a spus cum vrea sa arate echipa. I-am spus ca ma voi ocupa, voi face sa arate echipa cum vrea dansul, am reusit si mai departe nu sunt probleme. Eu imi vad de treaba, faptul ca nu au vrut alti antrenori sa vina, nu stiu. Eu sunt fericit ca am ajuns aici, ca mi s-a propus aceasta oportunitate.

Trebuie sa revenim un pic si cu picioarele pe pamant, urmeaza cinci etape si o perioada de pregatire in care trebuie sa ne pregatim pentru urmatoarele jocuri.



Eu stiu ca imi pregatesc echipa asa cum imi doresc, fac antrenamentele pe care le doresc. Jucatorii imi raspund si indiferent ce cine bag, joaca la fel. Sunt foarte inteligenti, stiu sa se adapteze situatiei si sunt foarte multumit. Prin aceasta revenire de pe ultimul loc, luam o optiune de a ne bate la titlul, dar presiunea creste. Va fi mult mai mare, dar acceptam aceasta provocare pentru ca ne dorimt sa castigam campionatul", a spus Vintila la finalul partidei.



Gigi Becali: "Vreau sa lucrez cu Vintila 25 de ani"



Patronul ros-albastrilor a declarat ieri ca vrea sa lucreze cu Vintila 25 de ani si nu il va da niciodata afara de la echipa

"Daca il am pe Vintila, si nu o spun din curtoazie, cand ma gandesc la Vintila, nu ma mai intereseaza niciun antrenor din lume. Nici Mourinho. Atat de mult ma incanta. Vintila e primul antrenor care nu va pleca de la Steaua. El, antrenor, el Vintila, e primul antrenor pe care nu il dau niciodata afara pe orice loc am fi. Il iubesc prea mult. De ce? Are atat de multa ascultare, in sens duhovnicesc, si atat de intelept este si atat de bine ma inteleg cu el ca nici nu cred ca el sa vina pe locul trei sau patru sau sa nu ia campionatul. Asa cred, FCSB ia campionatul.



Este singurul antrenor pe care niciodata nu il dau afara. Toata viata lucrez cu el. 25 de ani. Si nu ma intereseaza ce rezultate.. Si daca e echipa pe ultimul loc, nu ma intereseaza. Omul Vintila pentru mine conteaza. Pana la adanci batraneti lucrez cu el. Eu cand o sa mor inmormantarea mea sa vina el, antrenor", a spus Becali la Look Plus.