Cele mai urate 5 momente pentru fotbalul romanesc din 2019

Scandaluri rasiste, decaderea lui Dinamo, neputinta FCSB si rezultatele slabe ale nationalei, printre momentele de uitat din 2019.

5. Dinamo, la al treilea sezon in afara play-off-ului

Clubul bucurestean va lipsi pentru al treilea sezon consecutiv din play-off, dupa un start de sezon de cosmar, in care a fost chiar si „lanterna rosie” a campionatului. Conflictul dintre fani, conducere si jucatori, episodul cu atacul de cord al antrenorului Eugen Neagie pe banca, chiar in startul sezonului, anunturile repetate ale patronului Ionut Negoita ca nu mai vrea sa finanteze clubul si il scoate la vanzare, rezultatele slabe, bugetul insuficient inaltei performante, restantele salariale si vanzarea mult prea usoara a jucatorilor de valoare si-au pus amprenta pe activitatea clubului. „Cainii” ocupa acum locul 9 in clasamentul Ligii 1, cu 28 de puncte, cu 7 mai putine decat Viitorul, ocupanta locului 6, ultimul care aduce calificarea in play-off, cu patru etape inaintea finalului sezonului regulat. Desi pareau sa-si fi revenit dupa numirea lui Dusan Uhrin ca antrenor, dinamovistii au fost invinsi in ultimele trei partide din 2019 (FC Hermannstadt 2-4, Sepsi 1-2, FC Botosani 0-1) si mai spera ca pot salva sezonul doar prin castigarea Cupei Romaniei, unde sunt calificati in sferturile de finala ale competitiei. Dinamo este cel mai titrat club in activitate din Liga 1, cu 18 titluri de campioana, 13 Cupa Romaniei, 2 Supercupa Romaniei si 1 Cupa Ligii, dar in ultimele doua sezoane au ratat play-off-ul Ligii 1 si au terminat sezonul pe locurile 7, respectiv 9.

4. Bancu, scandal rasist la meciul cu Viitorul

Internationalul roman, legitimat la CS „U” Craiova, a fost acuzat de oficialii Viitorului ca l-a jignit nepermis pe De Nooijer. Desi oltenii au castigat meciul cu 3-1, in timpul jocului a izbucnit o incaierare in dreptul bancilor de rezerva, dupa ce Bancu l-ar fi injurat pe fundasul olandez al Viitorului, conform constantenilor acesta strigand „du-te in p...a ma-tii de cioara imputita”. Cazul a fost judecat de CNCD si fotbalistul a fost amendat cu 10.000 de lei, cu aceeasi suma fiind sanctionat si clubul craiovean pentru atitutinea pasiva in acest caz. CNCD a avertizat si Comisia Centrala a Arbitrilor sa actioneze regulamentar in cazurile de rasism, pentru ca la acest meci a fost eliminat antrenorul Viitorului, Catalin Anghel, pentru proteste. Derapajul a continuat si dupa partida, cand presedintele Craiovei, Sorin Cartu, l-a aparat pe Bancu si a spus ca „De Nooijer e un negru frumusel, mi-e simpatic”. Un alt episod cu implicatii rasiste a avut loc la partida Romania - Suedia, cand Alexander Isak i-a cerut arbitrului sa intrerupa partida pentru ca ar fi auzit scandari rasiste din tribuna. Desi episodul a facut rapid incojurul lumii si ne-a patat imaginea internationala, ancheta UEFA a concluzionat insa ca nu s-a inregistrat niciun derapaj rasist pe durata jocului, desi suedezii, la fel ca si norvegienii inaintea lor, incitasera publicul inaintea meciului, dupa ce anuntasera ca vor iesi de pe teren, daca vor fi abuzati de public prin scandari, gesturi si bannere cu tenta rasista sau xenofoba.

3. Jucatorii din strainatate joaca slab, putin sau deloc

Desi 2019 a adus cateva transferuri spectaculoase ale fotbalistilor romani, putini sunt cei care se impun in campionate si la cluburi cu pretentii mai mari. In afara de jucatorii convocati din intrecerea interna, ligile secunde europene, cele balcanice, est-europene sau non-europene, putini fotbalisti romani vin cu indeajuns de multe meciuri in picioare la lot pentru a face diferenta. Ciprian Tatarusanu (Ol. Lyon), Romario Benzar (Lecce), Razvan Marin (Ajax), Ianis Hagi (Genk), Adrian Rus (Fehervar), Tudor Baluta (Brighton), Vlad Chiriches (Napoli / Sassuolo), Alexandru Maxim (Mainz), Alexandru Chipciu (Anderlecht) sau Florin Andone (Brighton / Galatasaray) nu au reusit sa se impuna la cluburilor lor, asa ca si aportul adus la rezultatele nationalei a fost scazut. De altfel, singurii jucatori din strainatate remarcati pentru activitatea de la echipele de club sunt Alex Mitrita (NY City), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Claudiu Keseru (Ludogoret), George Puscas (Reading), Ionut Nedelcearu (FC Ufa), Gicu Griozav (Varda SE) si Dorin Rotariu (Astana), dar niciunul dintre ei nu evolueaza la cluburi mari ale Europei.

2. FCSB nu a mai castigat titlul din 2015 si nu a mai fost in grupele Champions League din 2014

Desi a investit pana in ultimii cinci ani peste 15 milioane de euro in transferuri, FCSB nu a mai castigat titlul de la finalul sezonului 2014-2015. Dupa plecarea lui Costel Galca, care a reusit tripla campionat - Cupa Romania - Cupa Ligii in acel sezon, si dupa eliberarea din inchisoare a patronului Gigi Becali, care a intervenit tot mai des in alcatuirea echipei si in dictarea schimbarilor, la club au lucrat Mirel Radoi, Laurentiu Reghecampf, Nicolae Dica, Mihai Teja, Bogdan Andone, Vergil Andronache si Bogdan Vintila, dar echipa a ocupat locul secund de patru ori, existand sanse mari ca in acest sezon sa termine pe aceeasi pozitie. De asemenea, FCSB nu a mai reusit sa se califice in grupele Champions League din 2014, pierzand calificarea in fata lui Ludogoret, Partizan, Manchester City si Sporting Lisabona. Mai mult, in ultimele doua sezoane, nu s-a mai reusit nici calificarea in grupele Europa League, „ros-albastrii” fiind eliminati in play-off de Rapid Viena si Vitoria Guimaraes.

1. Abia locul al patrulea in grupa de calificare la Euro 2020

Desi Romania se numara printre gazdele turneului final al Euro 2020, echipa nationala a avut rezultate modeste in anul 2019. Cu o schimbare accelerata de generatii si fara un „schelet” solid al echipei, selectionerul Cosmin Contra a trebuit sa se concentreze mai mult pe rezultate decat pe spectacol, dar si punctele au venit cu taraita. Daca in meciurile amicale ne-am descurcat onorabil, cele oficiale au fost fost un adevarat chin. Romania a terminat Grupa F a preliminariilor Euro 2020 abia pe pozitia a patra, cu 14 puncte, dupa Spania (26p), Suedia (21p) si Norvegia (17p), si nu am invins niciuna dintre echipele clasate inaintea noastra, fiind invinsi in dubla mansa de iberici si suedezi si obtinand doua remize chinuite cu norvegienii. Salvarea a venit din schimbarea modului de calificare la editia aniversara a Campionatului European. In 2018, in Nations League, Romania a terminat Grupa 4 a Ligii C pe locul secund, dupa Serbia si inaintea Muntengrului si Lituaniei, reusind calificarea la barajul pentru calificarea in Liga B, unde vom infrunta Islanda, in semifinale, si Ungaria sau Bulgaria, in finala, pentru un loc la Euro 2020, unde putem juca, daca ne calificam, intr-o grupa cu Olanda, Ucraina si Austria.