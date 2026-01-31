Titularizat în partida cu Bașakșehir, din deplasare, Valentin Mihăilă a înscris pentru Rizespor în minutul 68, când a făcut 2-1 pentru echipa sa.



Valentin Mihăilă, un nou gol pentru Rizespor, în 2-2 cu Bașakșehir

Internaționalul român a pătruns până la marginea careului și a șutat excelent la colțul scurt, fără șansă pentru portarul lui Bașakșehir. La cinci minute distanță, Mihăilă a fost înlocuit.

