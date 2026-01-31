Titularizat în partida cu Bașakșehir, din deplasare, Valentin Mihăilă a înscris pentru Rizespor în minutul 68, când a făcut 2-1 pentru echipa sa.
Valentin Mihăilă, un nou gol pentru Rizespor, în 2-2 cu Bașakșehir
Internaționalul român a pătruns până la marginea careului și a șutat excelent la colțul scurt, fără șansă pentru portarul lui Bașakșehir. La cinci minute distanță, Mihăilă a fost înlocuit.
Valentin Mihăilă a marcat pentru Rizespor și în etapa precedentă, la 1-1 cu Alanyaspor. Extrema a ajuns la 4 goluri și un assist în actuala stagiune, după 12 partide în care a fost utilizat.
Rizespor nu a reușit însă să rămână în avantaj, iar partida cu Bașakșehir s-a încheiat la egalitate, 2-2, după golul lui Bertug Yildirim din minutul 74.
Echipa lui Valentin Mihăilă ocupă locul 11 în Super Lig, cu 20 de puncte în 20 de etape.