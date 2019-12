SPECIAL | NEINFRICATA Simona Halep povesteste istoria Wimbledon 2019 meci cu meci: "Nu au fost asteptari foarte mari si nu m-am temut."

Simona Halep le-a povestit fanilor sai cum a simtit fiecare meci in parte la Wimbledon 2019.

Simona Halep a rememorat traseul celor sapte meciuri pe care le-a castigat consecutiv pentru a-si adjudeca trofeul de la Wimbledon in 2019, primul trofeu la Grand Slam-ul britanic apropiat vreodata de un sportiv din Romania.

Halep si-a finalizat drumul victorios cu o finala perfecta in fata Serenei Williams, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2 in doar 56 de minute de joc, durata reprezentand un record absolut in ceea ce priveste finala unui turneu de mare slem.

Simona Halep despre finala Wimbledon 2019: "Nu mi-a fost teama de absolut nimic."



Turul 1, 6-4, 7-5 cu Aliaksandra Sasnovich: „Terenul 1, cumva? Cred ca a fost un scor strans, 6-4, 7-5, ceva de genul. Am avut emotii pentru ca loveste plat, da direct in minge si nu stii la ce sa te astepti. Era si primul meci, dar ma simteam stapana pe mine pentru ca veneam de la Eastbourne, unde am jucat destul de bine."

Turul 2, 6-3, 4-6, 6-2 cu Mihaela Buzarnescu: „Este intotdeauna dificil sa joci cu o romanca, mai ales ca este stangace, ca avusese un an atat de bun in 2018. A fost o competitie intre romance, am avut sustinere importanta si pot sa spun ca in setul al treilea am simtit ca am dominat un pic meciul," a declarat Simona pentru Gazeta.

Turul 3, 6-3, 6-1 cu Victoria Azarenka: „Turul trei a fost un meci incredibil, care mi-a dat multa incredere pentru ca am castigat atat de clar, desi game-urile nu au fost chiar usoare. Mi-a dat incredere ca sunt la un nivel foarte inalt pe iarba si ca am posibilitatea sa progresez de la zi la zi."

Turul 4, 6-3, 6-3 cu Cori Gauff: „Un meci care a avut o incarcatura emotionala foarte mare pentru ca ea avand 15 ani si jucand in turul al patrulea la Wimbledon si venind din calificari, era un rezultat extraordinar. Toata lumea vorbea despre acest meci. Am avut un surplus de stres, de presiune, dar am stat pentru fiecare punct si mi-am spus ca totusi experienta mea, a anilor adunati in care am jucat la nivel inalt, o sa ma ajute sa castig."

Sferturi de finala, 7-6, 6-1 cu Shuai Zhang: „Ahh, foarte greu, mereu m-a batut si la turnee importante, si la Grand Slam-uri. Am avut emotii, stres, m-au ajutat antrenorii, m-a ajutat Darren spunand ca chiar daca m-a batut in trecut, am un joc pe care pot sa-l pun in practica si sa o incurc, iar atunci cand am revenit de la 1-4, am prins incredere si mai mare."

Semifinale, 6-1, 6-3 cu Elina Svitolina: „Nu-mi place niciodata sa joc cu ea, asa cum este si cu Kerber, meciurile sunt grele, sunt ciudate contra ei, am revenit eu, a revenit apoi ea la unele meciuri. Trebuie sa stai concentrata la fiecare punct si sa alergi mult, sa muncesti, e munca bruta la meciurile cu ea, dar am stiut ca pe iarba am un mare avantaj daca stau aproape de linie si o joc repede."

Finala, 6-2, 6-2 cu Serena Williams: „N-am avut nimic altceva in cap decat ca trebuie sa joc si sa-mi iau sansa. Am fost ca soldatii in armata, punct ochit, punct lovit, nu mi-a fost teama de nimic. Nu au fost asteptari foarte mari, stiam ca pot sa joc la un nivel inalt ca sa castig contra ei. Meciurile pe care le-am jucat in trecut m-au ajutat foarte mult, am fost de multe ori aproape, dar n-am reusit sa castig. Nu mi-a fost teama de absolut nimic la meciul acela," a spus Simona Halep pentru GSP.