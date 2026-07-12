Cel mai mare star din istoria UFC a revenit în Octagon după aproape cinci ani de pauză, ultima sa apariție fiind în 2021. În fața lui s-a aflat Max Holloway, adversarul pe care McGregor îl învinsese în 2013.

Irlandezul a început agresiv și a încercat încă din primele secunde să își impună stilul caracteristic, bazat pe loviturile de picior. Totuși, la fiecare tentativă de low-kick, McGregor s-a prăbușit inexplicabil pe podeaua cuștii.

Inițial s-a crezut că este vorba doar despre o alunecare, însă imaginile au arătat că sportivul acuza probleme serioase la genunchiul drept. Max Holloway a observat imediat situația și i-a atras atenția arbitrului Mike Beltran că adversarul său este accidentat.

Arbitrul a oprit confruntarea după doar 63 de secunde, iar McGregor a părăsit Octagonul.

Ce s-a întâmplat cu Conor McGregor și ce tip de accidentare a suferit în lupta cu Max Holloway

După meci, Dana White a oferit primele detalii despre starea fostului campion UFC.

„Presupunem că și-a rupt ligamentul încrucișat anterior. Și medicii cred același lucru”, a declarat președintele UFC.

Ulterior, McGregor a dezvăluit pe rețelele sociale că accidentarea s-a produs complet neașteptat.

„Motorul meu a cedat. Sunt distrus. Nu am avut nicio accidentare înainte de luptă. Loveam, mă sprijineam pe picior și săream fără probleme atât în perioada de pregătire, cât și în culise. Totul s-a întâmplat din senin. Sunt devastat. Pot descrie asta doar ca pe un iad”, a scris irlandezul.

„Am fost atât de pregătit pentru această luptă, încât nu pot să cred ce s-a întâmplat. Sunt șocat. Diavolul mă privește direct în față acum, dar nu mă voi lăsa doborât. Mâine voi merge la biserică. Voi trece peste asta. Nu voi renunța. Mă voi întoarce”, a mai scris McGregor.

Înfrângerea reprezintă a șaptea din cariera lui Conor McGregor. Mai mult, în ultimele cinci apariții din UFC, irlandezul a pierdut de patru ori, iar din 2016 până în prezent a obținut o singură victorie.