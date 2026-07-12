Andrei Prepeliță (40 de ani), fost mijlocaș central la FCSB între anii 2011 și 2015, a analizat transferul lui Eddy Gnahore (32) în tabăra roș-albaștrilor.

Andrei Prepeliță, verdict despre Eddy Gnahore

Prepeliță a lăudat acordul cu Gnahore la care a ajuns Gigi Becali, după ce mijlocașul defensiv s-a despărțit de Dinamo, la expirarea contractului.

„Mi se pare un transfer bun. Gnahore a demonstrat la Dinamo, are calități foarte bune pentru acest post. E bun fizic, dar mi s-a părut că este și foarte inteligent. Are o tehnică bună și tot timpul are inițiativa, primește mingea, nu îi este frică de joc.

Deține niște calități care au făcut ca FCSB să-l transfere. FCSB este o echipă care joacă și are nevoie de fotbaliști cu personalitate. Gnahore corespunde stilului de acolo”, a declarat Andrei Prepeliță, potrivit digisport.ro.

Gnahore a semnat contractul cu FCSB! Anunțul lui Gigi Becali

Fostul dinamovist Eddy Gnahore a semnat contractul cu FCSB și urmează să fie prezentat oficial. Gigi Becali a făcut anunțul în cursul serii de sâmbătă.

Becali a anunțat și ce salariu va încasa mijlocașul la FCSB: 25.000 de euro lunar. De altfel, Gnahore va avea și o primă dacă FCSB se va califica în faza principală din Conference League.

„Gnahore a semnat, nu are defecte ascunse. I-am dat aproape dublu față de Dinamo, 25.000 de euro pe lună. O să-i dăm primă de Conference League, dacă ne calificăm.

Îi dăm primă de Conference, iar, dacă nu ne calificăm, imediat după iar îi dăm acea primă de la noi. Oricum ia bani. N-a fost greu de convins, el a spus ce pretenții are.

A negociat cu MM. A vrut 25.000-50.000 la prima de Conference League. E un jucător pe care îl știm. El ghidona tot Dinamo la mijloc. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem? Știm sigur că ăsta e bun. Atunci, i-am spus lui Mihai: <<Ia vezi dacă a semnat Gnahore>>. Și nu semnase. El nici n-avea impresar ca să mai stai... L-am luat și gata”, a declarat Gigi Becali.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul francez a disputat 43 de meciuri în toate competițiile pentru Dinamo, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.

Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează în prezent la 600.000 de euro.