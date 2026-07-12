Argentina a obținut ultimul bilet în penultimul act al competiției, după o victorie dramatică în fața Elveției, scor 3-1 după prelungiri, iar acum va înfrunta Anglia pentru un loc în marea finală.

Campioana mondială en titre a avut nevoie de 120 de minute pentru a trece de elvețieni. La finalul timpului regulamentar, scorul a fost egal, 1-1.

Argentina a început excelent și a deschis scorul încă din minutul 10, prin Alexis Mac Allister. Elveția a revenit în repriza secundă și a restabilit egalitatea în minutul 60, prin Dan Ndoye.

Situația s-a complicat pentru elvețieni în minutul 72, când Breel Embolo a fost eliminat după ce a primit cartonașul roșu.

Cu un om în plus, sud-americanii au forțat victoria, iar aceasta a venit în reprizele de prelungiri, prin golurile marcate de Julian Alvarez și Lautaro Martinez.

Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina

Semifinalele Campionatului Mondial se vor disputa în două seri consecutive. Prima confruntare va avea loc marți, 14 iulie, de la ora 22:00, când Franța și Spania se vor întâlni pe AT&T Stadium din Arlington, Texas.

A doua semifinală, dintre Anglia și Argentina, este programată miercuri, 15 iulie, tot de la ora 22:00. Partida se va disputa la Atlanta și va stabili a doua finalistă a turneului.

Atât finala mică, cât și marea finală sunt programate duminică. Meciul pentru locul al treilea se va disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, iar finala Campionatului Mondial 2026 va începe duminică, la ora 22:00.