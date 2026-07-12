Cristi Chivu s-a implicat personal în transferul lui Anan Khalaili (21 de ani) la Inter. Potrivit jurnalistului italian Marco Barzaghi, antrenorul român i-a transmis că mutarea pe Giuseppe Meazza poate reprezenta rampa de lansare către visul său din copilărie, acela de a evolua pentru Liverpool.

Cristi Chivu a pus mâna pe telefon și i-a promis transferul la Liverpool

„Inter a fost extrem de hotărâtă să-l aducă pe Anan. L-au vrut cu orice preț. Transferul a fost foarte aproape să pice, dar apoi Cristian Chivu a luat inițiativa și l-a sunat personal. El crede că Anan poate continua să se perfecționeze și poate într-o zi își va îndeplini visul din copilărie de a juca pentru Liverpool”, a dezvăluit Marco Barzaghi.

Inter și Union Saint-Gilloise au ajuns deja la un acord pentru transferul israelianului. Clubul italian va plăti 25 de milioane de euro, la care se pot adăuga bonusuri de performanță, iar Khalaili este așteptat să semneze un contract valabil până în 2031, cu un salariu de 2,2 milioane de euro pe sezon, imediat ce va primi avizul medical.