Devenit în premieră campion al turneului de la Wimbledon, în 2025, Jannik Sinner s-a apropiat la un singur pas de a-și prelungi statutul pentru încă un an.

De partea opusă a fileului, Alexander Zverev continuă să avanseze pe valul uriaș de încredere pe care și l-a oferit singur prin câștigarea primului titlu major al carierei, pe zgura de la Roland Garros.

Diferență de peste două milioane de euro între campion și finalist, la Wimbledon 2026

Motivația nu lipsește pentru niciunul din cei doi tenismeni. Dacă se va impune, Sinner va ajunge la al cincilea titlu de mare șlem, la doar 24 de ani, în timp ce Zverev ar deveni doar al șaptelea jucător din istorie care conturează „dubla Roland Garros - Wimbledon,” după Rod Laver, Bjorn Borg, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic și Carlos Alcaraz.

Dincolo de motivația sportivă, miza financiară a meciului este dintre cele mai mari văzute vreodată în „sportul alb.”

Campionul Wimbledon va părăsi Marea Britanie mai bogat cu €4,172,510, iar finalistul învins se va mulțumi cu puțin peste două milioane de euro, mai exact, €2,086,255.