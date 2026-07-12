GALERIE FOTO Suma ar schimba fața Superligii! Cât va câștiga Sinner sau Zverev pentru victoria din finala Wimbledon 2026

Suma ar schimba fața Superligii! Cât va câștiga Sinner sau Zverev pentru victoria din finala Wimbledon 2026 Tenis
Alexandru Hațieganu
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Miză uriașă pentru tenismenii Jannik Sinner și Alexander Zverev, în ultimul act al competiției de mare șlem de la Wimbledon.

TAGS:
Jannik SinnerAlexander ZverevWimbledon 2026Tenis ATP
Din articol

Devenit în premieră campion al turneului de la Wimbledon, în 2025, Jannik Sinner s-a apropiat la un singur pas de a-și prelungi statutul pentru încă un an.

De partea opusă a fileului, Alexander Zverev continuă să avanseze pe valul uriaș de încredere pe care și l-a oferit singur prin câștigarea primului titlu major al carierei, pe zgura de la Roland Garros.

Diferență de peste două milioane de euro între campion și finalist, la Wimbledon 2026

Motivația nu lipsește pentru niciunul din cei doi tenismeni. Dacă se va impune, Sinner va ajunge la al cincilea titlu de mare șlem, la doar 24 de ani, în timp ce Zverev ar deveni doar al șaptelea jucător din istorie care conturează „dubla Roland Garros - Wimbledon,” după Rod Laver, Bjorn Borg, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic și Carlos Alcaraz.

Dincolo de motivația sportivă, miza financiară a meciului este dintre cele mai mari văzute vreodată în „sportul alb.”

Campionul Wimbledon va părăsi Marea Britanie mai bogat cu €4,172,510, iar finalistul învins se va mulțumi cu puțin peste două milioane de euro, mai exact, €2,086,255.

Jannik Sinner

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Cecurile semnate în finala Wimbledon, mai mari decât cele mai scumpe transferuri din Superligă, în perioada recentă

Sumele acordate în finala Wimbledon reprezintă un record în istoria celui mai prestigios turneu de tenis.

Cecurile pe care organizatorii turneului de mare șlem din Londra le vor semna celor doi finaliști sunt egale cu sume care ar putea schimba semnificativ dinamica Superligii.

În perioada recentă, printre cele mai scumpe transferuri din Superligă au costat aproximativ un milion de euro. La această bornă au ajuns mutările jucătorilor Assad Al-Hamlawi sau Dennis Politic.

Finala Wimbledon 2026, Jannik Sinner - Alexander Zverev, se joacă duminică, 12 iulie, de la ora 18:00.

Alexander Zverev

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