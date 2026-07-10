Fanii din România vor putea urmări în direct întreaga gală pe VOYO, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Main Card-ul începe la ora 04:00, iar comentariul va fi în limba română, asigurat de Alexandru Ganci și Dan Pană.

Unde vezi LIVE ONLINE Conor McGregor – Max Holloway în România

Lupta dintre Conor McGregor și Max Holloway va fi transmisă în direct și exclusiv pe VOYO, platforma care deține drepturile de difuzare ale UFC în România.

Programul aproximativ al galei UFC 329 este următorul:

Early Prelims – ora 00:00

Prelims – ora 02:00

Main Card – ora 04:00

Conor McGregor vs Max Holloway se vede în jurul orei 06:00, în funcție de durata meciurilor precedente.

McGregor revine după aproape cinci ani. Holloway urcă în premieră la welterweight

Toate privirile sunt îndreptate către Conor McGregor. Fostul campion UFC la două categorii revine pentru prima dată în cușcă după accidentarea gravă suferită în iulie 2021, când și-a fracturat tibia în meciul cu Dustin Poirier.

Prima confruntare dintre Conor McGregor și Max Holloway a avut loc în august 2013, când irlandezul s-a impus prin decizie unanimă, cu scorurile 30-27, 30-27 și 30-26.

Spre deosebire de prima luptă, desfășurată la categoria pană (featherweight), revanșa va avea loc la semimijlocie (welterweight / 71-77kg), categorie la care Max Holloway debutează.

Scandal înainte de luptă

Atmosfera s-a încins încă din timpul Fight Week-ului. La conferința de presă și în timpul face-off-ului oficial, Conor McGregor i-a smuls ochelarii lui Max Holloway și a refuzat să îi strângă mâna. Înaintea luptei, irlandezul a declarat că îl poate învinge pe Holloway în doar câteva secunde, în timp ce americanul a răspuns că este pregătit să înfrunte cea mai bună versiune a lui McGregor. DETALII AICI

Cardul principal UFC 329

Pe lângă confruntarea dintre Conor McGregor și Max Holloway, gala de la Las Vegas programează și alte dueluri extrem de interesante:

Conor McGregor vs Max Holloway – Welterweight

Benoît Saint Denis vs Paddy Pimblett – Lightweight

Cory Sandhagen vs Mario Bautista – Bantamweight

Brandon Royval vs Lone'er Kavanagh – Flyweight

King Green vs Terrance McKinney – Lightweight.

Și gala preliminară aduce nume importante, printre care Robert Whittaker, Cody Garbrandt și Tracy Cortez.