Conor McGregor, cel mai mare star din istoria UFC, a revenit în Octagon, după o pauză de cinci ani de la ultimul meci.

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Adversar i-a fost Max Holloway, luptătorul american pe care l-a învins la începuturile carierei sale în cea mai importantă promoție de MMA.

Seara nu a decurs însă așa cum a sperat irlandezul și pare că McGregor nu mai este sportivul de altădată.

Luptătorul din Dublin a vrut să înceapă în forță meciul cu Holloway și, imediat după gongul de start, McGregor a început să livreze niște lovituri de picior, care au adus aminte de începuturile sale, însă în mod bizar, irlandezul a căzut la fiecare încercare.

Deși inițial părea că a fost vorba despre o alunecare, se pare că este vorba despre o accidentare la genunchiul piciorului drept. Faptul că McGregor a ajuns la sol la fiecare încercare de a lovi cu piciorul l-a făcut și pe Holloway să îi spună arbitrului Mike Beltran că adversarul său s-a accidentat.

În cele din urmă, arbitrul a decis să încheie lupta după doar 63 de secunde, iar McGregor a fost surprins vizibil afectat după meci.

Max Holloway a mers la irlandez să îl consoleze, iar cei doi adversari s-au îmbrățișat. Holloway a anunțat la final că așteaptă o revanșă din partea lui Conor McGregor:

”Sunteți norocoși, pentru că acum va exista o a treia luptă între Holloway și McGregor. Asta e situația. O să mă așez la masă cu UFC. A fost un entuziasm uriaș în jurul acestei lupte. Trebuie s-o reluăm încă o dată. Mai avem nevoie de una. Așteptam cu nerăbdare acest meci. Munceam din greu ca să ajung la categoria de 170 de livre și să mă lupt cu tipul ăsta. Să se termine în felul ăsta... e frustrant”, a spus Holloway.

Pentru Conor McGregor este a șaptea înfrângere din cariera sa. Doar în ultimele cinci meciuri, luptătorul irlandez a înregistrat patru înfrângeri. Din 2016, Conor McGregor a avut o singură victorie.