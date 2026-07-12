Breel Embolo (29 de ani) a fost personajul principal din cel mai controversat moment al meciului Argentina - Elveția 3-1. Embolo a fost eliminat în minutul 72, la scorul de 1-1, când a văzut al doilea cartonaș galben pentru o simulare, după activarea noului protocol VAR. Vârful elvețian încasase primul cartonaș galben în minutul 44.

Poziția luată de Mundo Deportivo față de eliminarea lui Embolo

Mundo Deportivo a comentat momentul. Pablo Planas, redactorul-șef al publicației spaniole, a susținut că eliminarea lui Embolo a reprezentat cel mai suprarealist incident din joc. În același timp, el a subliniat că atacantul elvețian a simulat inexplicabil, în contextul în care știa că are deja un cartonaș galben.

„Această Cupă Mondială a văzut de toate, mai ales după sfertul de finală Argentina - Elveția. Protocolul privind confuzia de identitate (n.r.– a jucătorului care trebuie penalizat), care fusese deja activat ca una dintre noile măsuri, a fost folosit pentru a-l elimina pe Breel Embolo, pentru unul dintre cele mai suprarealiste incidente ale meciului.

Atacantul elvețian nu a ezitat în a doua repriză când, având deja un cartonaș galben pentru o intrare dură asupra lui Leandro Paredes, a căzut în jumătatea terenului Argentinei, practic pe margine. Arbitrul Joao Pedro a semnalat un fault al mijlocașului argentinian, care s-a întors, susținând că nu greșise cu nimic, fiindu-i arătat inițial cartonașul galben.

Mundo Deportivo: „Noul protocol a fost activat”

Jucătorul de la Boca Juniors a avut dreptate. În mod inexplicabil, Embolo simulase o cădere într-o zonă foarte discretă pentru a-l păcăli pe arbitru.

Având în vedere că, din moment ce exista un cartonaș galben, noul protocol privind confuzia de identitate a fost activat la această Cupă Mondială, iar arbitrul a fost chemat în sala VAR. Urmând precedentul stabilit de Carlos Del Cerro Grande în meciul SUA - Paraguay cu Almiron, după ce a văzut plonjonul liber al lui Embolo, Joao Pedro a anulat faultul și cartonașul galben pentru Paredes și, din moment ce Embolo simulase plonjonul, i-a arătat al doilea cartonaș galben atacantului elvețian, care a izbucnit în lacrimi”, a notat mundodeportivo.com.

Argentina va înfrunta Anglia în semifinalele CM 2026, pe 15 iulie, de la ora 22:00. Cealaltă semifinală, Franța – Spania, se va disputa cu o zi înainte, de la aceeași oră.