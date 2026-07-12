Selecționata lui Mauricio Pochettino a încheiat Grupa D de la turneul final din SUA, Mexic și Canada pe prima poziție, cu șase puncte: 4-1 vs. Paraguay, 2-0 vs. Australia și 2-3 vs. Turcia sunt rezultatele obținute în faza grupelor de americani.

În ”16”-imile competiției, SUA au trecut de Bosnia & Herțegovina la Santa Clara, în California, pe ”Levi's Stadium”, scor 2-0. Iar în optimi, SUA au fost oprite de Belgia, după ce europenii s-au impus cu 4-1 la Seattle, în Washington.

Cu cine ține Donald Trump la Cupa Mondială 2026 după eliminarea Statelor Unite: ”Suporter special”

După eliminarea Statelor Unite de la Cupa Mondială 2026, Donald Trump, președintele SUA, va susține reprezentativa Angliei pentru restul turneului, scrie TuttoMercatoWeb. Liderul de la Casa Albă îl admiră mult pe Harry Kane, vedeta din lotul lui Thomas Tuchel.

Kane a înscris până acum la Mondial șase goluri și a oferit o pasă decisivă. A fost integralist în aproape toate meciurile, în afară de cel cu Panama (2-0) și Mexic (3-2).

Anglia, în semifinalele CM 2026

După ce a învins-o pe Norvegia cu 2-1 în sferturile de finală de la CM 2026, Anglia va da peste Argentina în semifinalele turneului final din SUA, Mexic și Canada. Meciul va avea loc miercuri, 22:00 ora României.

Anglia - Argentina va avea loc la Atlanta, în Georgia, pe ”Mercedes-Benz Stadium”, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.