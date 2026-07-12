Dorit de Real Madrid, Michael Olise a luat decizia!

Michael Olise este dorit de Real Madrid, în La Liga, doar că FC Bayern, club la care este legitimat din vara lui 2024, nu vrea sub nicio formă să-i dea drumul în această perioadă de mercato.

Totuși, spaniolii scriu că fotbalistul ar fi tentat să joace la Real Madrid și își dorește să se întâlnească cu reprezentanții clubului bavarez ca să-și clarifice viitorul.

”Extrema franceză intenționează să se întâlnească cu reprezentanții lui Bayern Munchen pentru a-și clarifica viitorul și pentru a deschide calea către Real Madrid. Michael Olise vrea să fie stăpânul propriului destin”, a scris Bernabeu Digital.

Zvonurile din Spania cu privire la situația lui Olise vin după ce jurnaliștii nemți au sugerat faptul că nu există nicio posibilitate ca starul cotat la 150 de milioane de euro să plece în această vară de la FC Bayern.

Ce a spus jurnalistul Christian Falk despre plecarea lui Olise de la FC Bayern

”Nu există nicio posibilitate ca Olise să plece în această perioadă de mercato. Clubul i-a spus asta foarte clar jucătorului”, sunt cuvintele jurnalistului Christian Falk, potrivit fichajes.com.

Olise e într-o formă extrem de bună, iar FC Bayern vrea să profite din plin de calitățile atacantului lateral, care a înscris 42 de goluri și a oferit 54 de pase decisive la gruparea bavareză până acum.

”Poate Bayern va câștiga Champions League sezonul viitoare, iar Olise se va decide atunci că vrea o nouă provocare. NU știi niciodată. Dar, momentan, el rămâne”, a mai spus jurnalistul.

Cifrele lui Michael Olise