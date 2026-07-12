Unul dintre jucătorii doriți de finanțatorul de la FCSB este Denis Drăguș, atacantul aflat sub contract cu Trabzonspor.

Edi Iordănescu, mesaj pentru Drăguș: ”Un pas mic în spate poate să-ţi aducă doi paşi rapizi în faţă!”

Rămâne de văzut dacă transferul se poate concretiza, în contextul în care contractul lui Drăguș va expira abia în 2028 și, chiar dacă nu mai intră în planurile turcilor, Trabzonspor nu vrea să îl cedeze gratis.

Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, i-a transmis un mesaj lui Denis Drăguș, fotbalistul pe care l-a dorit la Legia Varșovia, în legătură cu viitorul său.

”L-am vrut la Legia, din păcate n-aveam fondurile necesare să-l aducem. Cred că trebuie să aleagă cu mintea, mai puţin cu sufletul. E un jucător care are mult de oferit şi mult de luat din fotbal. Îl cunosc foarte bine şi e important. E un jucător care are nevoie de sprijin.

E dependent de asta, să se simtă respectat, susţinut de antrenorul care are încredere în el. Şi atunci e un jucător cu mare potenţial. Câteodată, un pas mic în spate poate să-ţi aducă doi paşi rapizi în faţă. Trebuie să analizezi din toate unghiurile şi să iasă cu decizia cea mai bună pentru cariera lui”, a spus Edi Iordănescu, potrivit Prima Sport.