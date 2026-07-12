Corvinul Hunedoara a învins formaţia de ligă secundă CSC 1599 Şelimbăr, cu scorul de 3-0 (0-0), sâmbătă, pe teren propriu, în ultimul meci amical dinaintea debutului noului sezon al Superligii.

Corvinul Hunedoara - CSC Șelimbăr 3-0, goluri marcate de Renato Espinosa şi Emmanuel Yeboah

Atacanții Renato Espinosa (54) şi Emmanuel Yeboah (56, 60), transferați în această vară, au marcat golurile nou-promovatei, potrivit site-ului clubului.

"În primul rând, chiar dacă folosesc aceeaşi placă, mă bucur că toţi băieţii au ieşit sănătoşi şi după acest ultim amical. Au avut poftă de joc, în ambele reprize, ceea ce nu poate decât să mă bucure, chiar a fost un antrenament util, atât pentru jucătorii nou-veniţi, cât şi pentru cei care au fost cu noi încă de la începutul pregătirii.

Cred că avem un lot competitiv, Superliga ne va aduce meciuri cu o altă intensitate şi, în acest moment, spun că putem aştepta jocurile încrezători.

Am avut momente suficiente în care n-am lăsat adversarul să dezvolte, am recuperat mingi în treimea lor, ceea ce îmi şi doream din partea băieţilor. Fireşte, mai sunt aspecte la care trebuie să lucrăm am avut câteva recuperări făcute sus, dar nu am ştiut ce să facem cu mingea şi va trebui să punem la punct acest lucru, să jucăm şi să gândim mai rapid. Dar lucrurile au mers şi merg spre bine!", a spus, la final, antrenorul principal Florin Maxim.

Echipa folosită de Florin Maxim

Corvinul a început cu: C. Sandu - Flav. Iacob, Fl. Ilie, Manolache, Hayatu - Mario Bratu, Cărăruş, Neacşa (căpitan), Ribeiro, Fabry - Gillard. Au mai intrat pe parcurs: Frănculescu - P. Albino, Filip Ilie, Abualnadi, Zanc, Hrezdac, Yeboah, Goodlad, R. Deaconu, N. Pîrvulescu şi Espinosa

Corvinul va debuta în noul sezon pe 20 iulie, de la ora 18:30, împotriva formaţiei FK Csikszereda, la Arad.