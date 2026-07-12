Dorinel Munteanu impune regim de fier la CSM Reșița: „Fără multă muncă nu se poate realiza nimic”

Instalat oficial pe banca tehnică a formației CSM Reșița la începutul lunii iunie, Dorinel Munteanu (58 de ani) a demarat în forță pregătirile pentru viitoarea stagiune. Fostul internațional român a dus echipa la Vatra Dornei, o locație pe care o cunoaște foarte bine din perioada în care o pregătea pe Oțelul Galați.

Rețeta succesului: pregătire fizică și disciplină

Potrivit tehnicianului, cantonamentul a adus un plus evident echipei aflate în reconstrucție. „Neamțul” s-a arătat mulțumit de modul în care fotbaliștii au răspuns la cerințele sale exigente, punând accent pe ideea că performanța se naște doar prin efort susținut.

„Un cantonament foarte bun. Un proiect nou, cu o echipă nouă. M-am bucurat mult că băieții au arătat disponibilitate, au răspuns foarte bine. Unii jucători s-au autodepășit și cred că toată pregătirea montană va fi foarte benefică. Îi va ajuta și ei trebuie să fie conștienți că fără multă muncă nu se poate realiza nimic”, a transmis antrenorul.

În viziunea lui Dorinel Munteanu, capacitatea de efort primează în fața oricăror altor calități, principiu pe care îl aplică riguros pe banca tuturor formațiilor pe care le conduce.

„Un lucru pe care l-am învățat dumnezeiește încă de când eram fotbalist, apoi am continuat și ca antrenor este că pregătirea fizică este esențială. Apoi vin și rezultatele. Indiferent la ce nivel ești și cine ești, trebuie să ai o pregătire fizică excelentă. Sigur, în condițiile pe care le are fiecare la dispoziție”, a spus antrenorul Reșiței.