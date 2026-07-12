Gigi Becali a anunțat sâmbătă seară faptul că FCSB va mai transfera doar doi atacanți în această vară, astfel încât roș-albaștrii să fie acoperiți în cazul în care Denis Drăguș și Florinel Coman nu vor ajunge la echipă.

Gigi Becali susține că transferul lui Mihai Lixandru ar fi picat

Chiar dacă Darius Olaru a părăsit echipa, Gigi Becali spune că nu va mai transfera un jucător pentru mijlocul terenului, în condițiile în care, după transferul lui Eddy Gnahore, FCSB are deja patru jucători care pot acoperi acea zonă.

Becali l-a enumerat și pe Mihai Lixandru, fotbalistul despre care Mihai Stoica spunea recent că este aproape de un transfer în zona Golfului și că mai așteaptă doar aprobarea ministerului din țara unde va ajunge, având în vedere că echipele arabe sunt în majoritate deținute de stat.

Gigi Becali susține însă că mutarea ar fi picat, deoarece nu a mai venit nicio noutate în ultimele săptămâni în legătură cu o eventuală plecare a lui Lixandru.

”Dawa e mai bun decât înainte, s-a operat și Ngezana. Popescu e mai bun decât înainte. La mijloc, avem Arad, Gnahore, Joao Paulo și Lixandru. Avem patru deja, Cisotti nu îmi place acolo. Vorbeam de ”dacă pleacă Lixandru” acum două săptămâni, acum nu mai știm nimic (n.r. despre transferul lui Lixandru)”, a anunțat Gigi Becali la Digi Sport.