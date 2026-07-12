A fost descifrată discuția aprinsă dintre Messi și arbitrul Joao Pinheiro. Ce și-au spus cei doi

A fost descifrată discuția aprinsă dintre Messi și arbitrul Joao Pinheiro. Ce și-au spus cei doi CM 2026
SPORT.RO
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Dialogul tensionat dintre starul argentinian și centralul portughez Joao Pinheiro din sfertul cu Elveția a fost scos la iveală.

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Lionel MessiJoao PinheiroCM 2026
Din articol

Argentina a obținut biletul pentru semifinale la Mondial după victoria cu 3-1 în fața Elveției, la capătul a 120 de minute de joc. Deși sud-americanii au mers mai departe, o fază din minutul 43 a rămas în atenția publicului, avându-i în prim-plan pe Lionel Messi și pe arbitrul Joao Pinheiro.

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Discuția descifrată de jurnaliști

La o lovitură liberă a europenilor din apropierea marginii terenului, portarul Emiliano Martinez a cerut un zid format doar din Lionel Messi. Când „centralul” l-a trimis pe fotbalistul de 39 de ani la distanța regulamentară, folosind spray-ul pentru a marca zona, jucătorul a reacționat gesticulând nervos.

Potrivit presei internaționale, care a analizat imaginile surprinse pe gazon, schimbul de replici a fost unul tăios. Căpitanul pumelor a fost cel care a inițiat dialogul contondent.

„Vorbește frumos cu mine! Nu mă înjosi. Vorbește frumos, eu ți-am vorbit frumos”, i-a reproșat fotbalistul de la Inter Miami.

Răspunsul oficialului a fost ferm, solicitând la rândul său același nivel de respect pe teren. „Te rog, vorbește cu mine corespunzător. Nu-mi arăta lipsă de respect, din moment ce eu îți vorbesc adecvat”, a transmis arbitrul partidei.

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