Irlandezul a intrat în cușcă cu Max Holloway, pe care l-a mai învins în urmă cu câțiva ani, însă revenirea lui ”The Notorious” a fost una de coșmar.
Mesajul dureros al lui Conor McGregor după ce corpul i-a cedat după 63 de secunde în meciul cu Holloway: ”Trăiesc un iad!”
Conor McGregor, cel mai mare star din UFC, a revenit în Octagon sâmbătă noapte, LIVE pe VOYO.
McGregor a rezistat doar 63 de secunde înainte ca piciorul său să cedeze, iar arbitrul Mark Beltran să îl declare câștigător prin TKO pe Holloway.
La câteva ore după meci, Conor McGregor a transmis un mesaj pe rețelele sociale în care a explicat că nu are nicio idee despre motivul accidentării.
Irlandezul a transmis că totul s-a petrecut din senin și susține că nu a avut parte de nicio problemă în timpul pregătirii pentru lupta cu Max Holloway.
”Corpul meu a cedat complet! E distrus! Nu aveam nicio accidentare înainte de luptă. Am executat lovituri de picior, m-am sprijinit și am sărit fără probleme pe tot parcursul pregătirii, precum și în culise, înainte de meci.
Totul s-a întâmplat din senin. Sunt într-un moment extrem de dificil. Singurul mod în care pot descrie ceea ce simt este că trăiesc un adevărat iad”, a fost mesajul lui Conor McGregor.
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