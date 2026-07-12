Mesajul dureros al lui Conor McGregor după ce corpul i-a cedat după 63 de secunde în meciul cu Holloway: ”Trăiesc un iad!”

Mesajul dureros al lui Conor McGregor după ce corpul i-a cedat după 63 de secunde în meciul cu Holloway: ”Trăiesc un iad!” Alte sporturi
SPORT.RO
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Conor McGregor, cel mai mare star din UFC, a revenit în Octagon sâmbătă noapte, LIVE pe VOYO.

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Din articol

Irlandezul a intrat în cușcă cu Max Holloway, pe care l-a mai învins în urmă cu câțiva ani, însă revenirea lui ”The Notorious” a fost una de coșmar.

Mesajul lui Conor McGregor după revenirea de coșmar în UFC

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McGregor a rezistat doar 63 de secunde înainte ca piciorul său să cedeze, iar arbitrul Mark Beltran să îl declare câștigător prin TKO pe Holloway.

La câteva ore după meci, Conor McGregor a transmis un mesaj pe rețelele sociale în care a explicat că nu are nicio idee despre motivul accidentării.

Irlandezul a transmis că totul s-a petrecut din senin și susține că nu a avut parte de nicio problemă în timpul pregătirii pentru lupta cu Max Holloway.

Corpul meu a cedat complet! E distrus! Nu aveam nicio accidentare înainte de luptă. Am executat lovituri de picior, m-am sprijinit și am sărit fără probleme pe tot parcursul pregătirii, precum și în culise, înainte de meci. 

Totul s-a întâmplat din senin. Sunt într-un moment extrem de dificil. Singurul mod în care pot descrie ceea ce simt este că trăiesc un adevărat iad”, a fost mesajul lui Conor McGregor.

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