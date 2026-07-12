VIDEO Drama trăită de noua campioană de la Wimbledon, cea mai tânără din ultimii 15 ani

Drama trăită de noua campioană de la Wimbledon, cea mai tânără din ultimii 15 ani Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Linda Noskova, cea mai tânără campioană a turneului de la Wimbledon din ultimii cincisprezece ani.

TAGS:
Linda Noskovacampioană WimbledonWimbledon 2026Tenis WTAKarolina MuchovaMartina Navratilova
Din articol

Învingând-o pe compatrioata Karolina Muchova, în trei seturi disputate, scor 6-2, 5-7, 6-3, Linda Noskova poate să își continue cariera fericită, fără gândul chinuitor pe care l-ar fi avut dacă ar fi pierdut partida, știind că a condus cu 6-2, 5-2.

Noskova a părăsit suprafața de joc, la finalul setului secund, pierdut după un șir de cinci game-uri semnat de Muchova, care a anulat primele cinci mingi de meci procurate de adversara sa.

Linda Noskova a emoționat întreaga arenă centrală de la Wimbledon

Într-un interviu acordat Tennis Channel, Linda Noskova dezvăluie ce a făcut în pauza dinaintea setului decisiv. „Mi-am spus că nu voi scăpa această șansă din mâini. Ar fi fost cel mai sfâșietor moment al vieții mele, dacă nu aș fi câștigat finala. Ce m-a ajutat a fost să trec pe lângă trofee. Am zis că îl prefer pe cel mare,” a declarat Linda Noskova, râzând.

Capacitatea Lindei Noskova de a se concentra la timp și de a reveni, într-un joc în care a depășit o jucătoare mai experimentată cu opt ani, a fost aplaudată inclusiv de Martina Navratilova, jucătoarea legendară originară din Cehia.

Mama Lindei Noskova a decedat în timpul Wimbledon 2024

Martina Navratilova a plâns, alături de Linda Noskova, în timpul ceremoniei de premiere, când tânăra jucătoare de 21 de ani i-a dedicat victoria mamei sale, decedate în urmă cu doi ani, din cauza cancerului.

Cu lacrimi în ochi și vocea tremurândă, Linda Noskova i-a mulțumit mamei sale, după câștigarea trofeului de la Wimbledon. „Mai este o persoană căreia vreau să îi mulțumesc, mamei mele. Nu aș fi fost aici fără ea, așa că îți mulțumesc!”, a spus Linda Noskova, trimițând un sărut solemn înspre cer.

Martina Navratilova și Maria Sharapova au fost surprinse fiind puternic emoționate de moment, în timp ce spectatorii care au umplut tribunele Terenului Central au aplaudat-o pe noua campioană a turneului de la Wimbledon, în acest moment delicat.

Linda Noskova, mândră de ce a reușit Cehia în tenisul feminin

„Când a început meciul, am fost foarte calmă. Nu știu cum, dar am reușit. Mi-am spus că e doar un alt meci de jucat,” a punctat Linda Noskova, explicând că a reușit să abordeze finala Wimbledon odihnită, după un somn de zece ore.

La doar 21 de ani, Linda Noskova s-a declarat mândră de performanțele Cehiei în tenis. „Dacă privești în urmă, 10, 15, 20, 30 de ani, mereu vezi o cehoaică ieșind campioană. A fost un vis devenit realitate, să joc un meci atât de strâns alături de Karolina,” s-a pronunțat Linda Noskova.

Marketa Vondrousova, Barbora Krejcikova și Linda Noskova sunt cele trei jucătoare din Cehia care au câștigat turneul de la Wimbledon, în ultimii patru ani.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Fața la Joc, ACUM, la PRO TV și VOYO! Florin Gardoș și Virgil Stănescu sunt invitații lui Costin Ștucan
Fața la Joc, ACUM, la PRO TV și VOYO! Florin Gardoș și Virgil Stănescu sunt invitații lui Costin Ștucan
Reacția lui Leo Messi după ce a aflat că va înfrunta Anglia în semifinalele Mondialului
Reacția lui Leo Messi după ce a aflat că va înfrunta Anglia în semifinalele Mondialului
Păzea, vine Corvinul! 3 goluri în 6 minute, noii atacanți și-au făcut datoria
Păzea, vine Corvinul! 3 goluri în 6 minute, noii atacanți și-au făcut datoria
Edi Iordănescu, mesaj pentru fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”E dependent!”
Edi Iordănescu, mesaj pentru fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”E dependent!”
Darius Olaru, sub lupa belgienilor: verdictul despre fostul fotbalist de la FCSB
Darius Olaru, sub lupa belgienilor: verdictul despre fostul fotbalist de la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Fotbalistul titular de la Campionatul Mondial în desfășurare a murit astăzi! Cauza decesului, tulburătoare: ”Nimeni nu se aștepta la asta”

Fotbalistul titular de la Campionatul Mondial în desfășurare a murit astăzi! Cauza decesului, tulburătoare: ”Nimeni nu se aștepta la asta”

Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway

Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway

80.000.000 de € pentru transferul starului de la FC Barcelona! Clubul îi pregătește un salariu astronomic

80.000.000 de € pentru transferul starului de la FC Barcelona! Clubul îi pregătește un salariu astronomic

Anderlecht a pus pe masă oferta pentru Ștefan Baiaram! Câți bani poate încasa Universitatea Craiova

Anderlecht a pus pe masă oferta pentru Ștefan Baiaram! Câți bani poate încasa Universitatea Craiova



Recomandarile redactiei
Reacția lui Leo Messi după ce a aflat că va înfrunta Anglia în semifinalele Mondialului
Reacția lui Leo Messi după ce a aflat că va înfrunta Anglia în semifinalele Mondialului
Păzea, vine Corvinul! 3 goluri în 6 minute, noii atacanți și-au făcut datoria
Păzea, vine Corvinul! 3 goluri în 6 minute, noii atacanți și-au făcut datoria
Edi Iordănescu, mesaj pentru fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”E dependent!”
Edi Iordănescu, mesaj pentru fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”E dependent!”
Fața la Joc, ACUM, la PRO TV și VOYO! Florin Gardoș și Virgil Stănescu sunt invitații lui Costin Ștucan
Fața la Joc, ACUM, la PRO TV și VOYO! Florin Gardoș și Virgil Stănescu sunt invitații lui Costin Ștucan
Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway
Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway
Alte subiecte de interes
Wimbledon 2026, ediție istorică: de câți ani nu s-a mai jucat o finală între jucători din aceeași țară
Wimbledon 2026, ediție istorică: de câți ani nu s-a mai jucat o finală între jucători din aceeași țară
S-a decis finala de la Wimbledon: duel între două jucătoare din Cehia
S-a decis finala de la Wimbledon: duel între două jucătoare din Cehia
Departe de eleganță: reacțiile supărătoare ale Serenei Williams, după ce a pierdut în primul tur la Wimbledon
Departe de eleganță: reacțiile supărătoare ale Serenei Williams, după ce a pierdut în primul tur la Wimbledon
Ce premiu! Înfrângere profitabilă pentru Irina Begu, la a paisprezecea participare în turneul de la Wimbledon
Ce premiu! Înfrângere profitabilă pentru Irina Begu, la a paisprezecea participare în turneul de la Wimbledon
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO

stirileprotv Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

stirileprotv Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

stirileprotv Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!