Învingând-o pe compatrioata Karolina Muchova, în trei seturi disputate, scor 6-2, 5-7, 6-3, Linda Noskova poate să își continue cariera fericită, fără gândul chinuitor pe care l-ar fi avut dacă ar fi pierdut partida, știind că a condus cu 6-2, 5-2.

Noskova a părăsit suprafața de joc, la finalul setului secund, pierdut după un șir de cinci game-uri semnat de Muchova, care a anulat primele cinci mingi de meci procurate de adversara sa.

Linda Noskova a emoționat întreaga arenă centrală de la Wimbledon

Într-un interviu acordat Tennis Channel, Linda Noskova dezvăluie ce a făcut în pauza dinaintea setului decisiv. „Mi-am spus că nu voi scăpa această șansă din mâini. Ar fi fost cel mai sfâșietor moment al vieții mele, dacă nu aș fi câștigat finala. Ce m-a ajutat a fost să trec pe lângă trofee. Am zis că îl prefer pe cel mare,” a declarat Linda Noskova, râzând.

Capacitatea Lindei Noskova de a se concentra la timp și de a reveni, într-un joc în care a depășit o jucătoare mai experimentată cu opt ani, a fost aplaudată inclusiv de Martina Navratilova, jucătoarea legendară originară din Cehia.

Mama Lindei Noskova a decedat în timpul Wimbledon 2024

Martina Navratilova a plâns, alături de Linda Noskova, în timpul ceremoniei de premiere, când tânăra jucătoare de 21 de ani i-a dedicat victoria mamei sale, decedate în urmă cu doi ani, din cauza cancerului.

Cu lacrimi în ochi și vocea tremurândă, Linda Noskova i-a mulțumit mamei sale, după câștigarea trofeului de la Wimbledon. „Mai este o persoană căreia vreau să îi mulțumesc, mamei mele. Nu aș fi fost aici fără ea, așa că îți mulțumesc!”, a spus Linda Noskova, trimițând un sărut solemn înspre cer.

Martina Navratilova și Maria Sharapova au fost surprinse fiind puternic emoționate de moment, în timp ce spectatorii care au umplut tribunele Terenului Central au aplaudat-o pe noua campioană a turneului de la Wimbledon, în acest moment delicat.