OFICIAL Fiul lui Elias Charalambous a semnat! Unde va juca Panagiotis după despărțirea de Pafos

Fiul lui Elias Charalambous a semnat! Unde va juca Panagiotis după despărțirea de Pafos Fotbal extern
SPORT.RO
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Panagiotis Charalambous (18 ani), fiul fostului antrenor al FCSB, Elias Charalambous, a fost prezentat oficial la Digenis Akritas Morphou, formație din liga a doua a Ciprului.

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Din articol

Fundașul central a semnat un contract valabil până la 31 mai 2027, după ce a fost cedat gratuit de Pafos.

În sezonul trecut, Panagiotis a evoluat pentru echipa U19 a clubului cipriot și a bifat două apariții în UEFA Youth League.

Fiul lui Elias Charalambous a semnat cu Digenis Morphou

Digenis Akritas Morphou a confirmat transferul printr-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

„Îl primim în familia Digenis Akritas Morphou pe fundașul Panagiotis Charalambous, un fotbalist grozav care vine să întărească linia defensivă a echipei noastre. Panagiotis Charalambous, mult succes în tricoul echipei noastre”, au transmis oficialii clubului.

Înainte de Pafos, tânărul fundaș a mai evoluat la grupele de juniori ale celor de la AEK Larnaca și PAEEK Kyrenia.

Charalambous a preluat-o pe Levadiakos

Fostul tehnician al FCSB a preluat-o în această vară pe Levadiakos, echipă care a încheiat sezonul trecut pe locul 5 în prima ligă elenă.

La noua formație, cipriotul îl are în staff și pe Mihai Pintilii, fostul său colaborator din perioada petrecută la FCSB, alături de care a cucerit două titluri de campion și două Supercupe ale României.

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