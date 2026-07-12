„Îl primim în familia Digenis Akritas Morphou pe fundașul Panagiotis Charalambous, un fotbalist grozav care vine să întărească linia defensivă a echipei noastre. Panagiotis Charalambous, mult succes în tricoul echipei noastre”, au transmis oficialii clubului.

Fundașul central a semnat un contract valabil până la 31 mai 2027, după ce a fost cedat gratuit de Pafos.

Înainte de Pafos, tânărul fundaș a mai evoluat la grupele de juniori ale celor de la AEK Larnaca și PAEEK Kyrenia.

Charalambous a preluat-o pe Levadiakos

Fostul tehnician al FCSB a preluat-o în această vară pe Levadiakos, echipă care a încheiat sezonul trecut pe locul 5 în prima ligă elenă.

La noua formație, cipriotul îl are în staff și pe Mihai Pintilii, fostul său colaborator din perioada petrecută la FCSB, alături de care a cucerit două titluri de campion și două Supercupe ale României.