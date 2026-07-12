Fundașul central a semnat un contract valabil până la 31 mai 2027, după ce a fost cedat gratuit de Pafos.
În sezonul trecut, Panagiotis a evoluat pentru echipa U19 a clubului cipriot și a bifat două apariții în UEFA Youth League.
Fiul lui Elias Charalambous a semnat cu Digenis Morphou
Digenis Akritas Morphou a confirmat transferul printr-un comunicat publicat pe rețelele sociale.
„Îl primim în familia Digenis Akritas Morphou pe fundașul Panagiotis Charalambous, un fotbalist grozav care vine să întărească linia defensivă a echipei noastre. Panagiotis Charalambous, mult succes în tricoul echipei noastre”, au transmis oficialii clubului.