Invitat în emisiunea Contact Arena, transmisă de Pro Arena și VOYO, Cătălin Moroșanu, organizatorul Dynamite Fighting Show, a vorbit și despre unul dintre protagoniștii evenimentuluii, Tolea Ciumac.

Cătălin Moroșanu, "dezvăluire-provocare": "Nimeni din România nu vrea să se bată cu el, pe reguli de MMA, la categoria grea" / "Să mă contrazică cineva!"

Provenit din lupte, colosul născut în Republica Moldova a devenit un obișnuit al evenimentelor din sporturile de contact. Însă nu i se găsesc adversari pe reguli de MMA, disciplină care presupune lupta la sol. Tolea Ciumac se va lupta însă în gala DFS de vineri pe reguli normale, de kick-boxing, contra lui Jon Berceni.

Moroșanu i-a provocat pe telespectori și a făcut o dezvăluire. "Nimeni din România nu vrea să se bată cu Tolea pe reguli de MMA, la categoria grea! Bă, nimeni din România! Să mă contrazică cineva în 'comment-uri'. Am vrut să-i fac un meci!', a spus Moroșanu, la Contact Arena.