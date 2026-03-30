Astfel, în luna martie, tricolorii vor mai disputa doar un meci amical împotriva Slovaciei, care a piedut în fața naționalei din Kosovo, într-un dramatic 3-4.

Patru schimbări în echipa de start a României pentru amicalul cu Slovacia

Echipa națională va merge la Bratislava fără selecționerul Mircea Lucescu. Legendarul antrenor a trecut prin clipe groaznice duminică dimineață, când i s-a făcut rău în timpul ședinței tehnice desfășurate înaintea antrenamentului.

Lucescu a leșinat și nu a mai respirat, fiind nevoie de intervenția echipajelor de pe ambulanță și SMURD. Doctorul naționalei, Claudiu Stamatescu și kinetoterapeutul Ovidiu Blendea l-au resuscitat pe antrenor până la sosirea paramedicilor.

Într-un final, Lucescu și-a revenit, iar medicii au constatat că totul a fost cauzat de o aritmie. Cert este însă că selecționerul nu se va afla pe banca naționalei, iar locul său va fi luat de secundul Ionel Gane.

Chiar dacă nu va fi prezent fizic la Bratislava, Mircea Lucescu a alcătuit primul 11 al echipei naționale pentru meciul cu Slovacia, iar, conform Fanatik, a efectuat patru modificări față de partida cu Turcia.

În locul lui Andrei Burcă, alături de Radu Drăgușin va evolua Virgil Ghiță. La mijlocul terenului, Răzvan Marin și Ianis Hagi vor fi înlocuiți cu Florin Tănase, respectiv Nicolae Stanciu, iar, în compartimentul ofensiv, va apărea Ștefan Baiaram în locul lui Valentin Mihăilă.

Cum va arăta România în amicalul cu Slovacia